أنشيلوتي : عندما خسرنا من برشلونة قلت لبيريز سنفوز بالليجا ودوري الأبطال

وطنا اليوم _ علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة ال14.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات أبرزتها شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “فزت باللقب بفضل هدف فينيسيوس وسلسلة رائعة من تصديات تيبو كورتوا؟ أنا سعيد.. لا أفكر في ذلك”.

وأضاف: “أركز على وصولنا إلى نهاية موسم صعب ولكنه مستحق بفضل قلب هذا الفريق وتركيزهم وخبرتهم. أعتقد أن هذا سبب فوزنا.. سجل فينيسيوس هدفا، وتصدى كورتوا للكرة.. هكذا انتهت القصة”.

وتابع المدير الفني لريال مدريد: “ليفربول كان قويا، لكن إذا واجهتهم بدفاع عال ومنحتهم مساحة للهجوم من خلفك ستعاني، لذلك قدم المدافعون عملا جيدا لإغلاق تلك المساحات”.

وواصل: “ريال مدريد لم يكن مرشحا لحصد اللقب؟ بالنظر إلى الوراء، قال الناس إن سان جيرمان سيئ الحظ، وتشيلسي سيئ الحظ، ومانشستر سيتي سيئ الحظ، وكانت مباراة ليفربول الوحيدة عمليا التي اعتقد خلالها الناس أننا على نفس المستوى إلى حد ما”.

وأكمل: “التعامل مع ليفربول كان أسهل في الفهم من الاخرين، لأن لديهم هوية واضحة للغاية ساعدتنا في الاستعداد بالطريقة التي فعلناها. كنا نعرف الاستراتيجية التي ستطبق ضدهم، لا تمنحهم مساحة خلف الدفاع”.

وزاد: “ربما لم نقدم كرة قدم جميلة، لكن بناء اللعب من الخلف لتحفيز ليفربول على الضغط لم تكن فكرة رائعة، لجأنا إلى عدد قليل من الكرات الطويلة، ثم سيطرنا على الكرة بشكل استثنائي في الشوط الثاني عندما تقلص ضغطهم في نصف الملعب”.

واسترسل: “عندما خسرنا في 20 اذار/مارس الماضي أمام برشلونة، طمأنت بيريز وقلت له لا تقلق سنفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني. لقد اعتقدت أن هذا الشيء الصحيح الذي يجب قوله”.

واعترض يورجن كلوب، مدرب ليفربول، مقابلة أنشيلوتي وهمسوا بشيء لبعضهم البعض، وعن هذا الأمر قال كارلو: “لقد قدم لي هدية في الموسم الماضي عندما كنت في إيفرتون. لا أستطيع أن أخبرك ما هي، لكنها لا تزال لدي”.