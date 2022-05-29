بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

أنشيلوتي : عندما خسرنا من برشلونة قلت لبيريز سنفوز بالليجا ودوري الأبطال

منذ ساعة واحدة
أنشيلوتي : عندما خسرنا من برشلونة قلت لبيريز سنفوز بالليجا ودوري الأبطال

وطنا اليوم  _ علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة ال14.

 

وقال أنشيلوتي، في تصريحات أبرزتها شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “فزت باللقب بفضل هدف فينيسيوس وسلسلة رائعة من تصديات تيبو كورتوا؟ أنا سعيد.. لا أفكر في ذلك”.

 

وأضاف: “أركز على وصولنا إلى نهاية موسم صعب ولكنه مستحق بفضل قلب هذا الفريق وتركيزهم وخبرتهم. أعتقد أن هذا سبب فوزنا.. سجل فينيسيوس هدفا، وتصدى كورتوا للكرة.. هكذا انتهت القصة”.

 

وتابع المدير الفني لريال مدريد: “ليفربول كان قويا، لكن إذا واجهتهم بدفاع عال ومنحتهم مساحة للهجوم من خلفك ستعاني، لذلك قدم المدافعون عملا جيدا لإغلاق تلك المساحات”.

 

وواصل: “ريال مدريد لم يكن مرشحا لحصد اللقب؟ بالنظر إلى الوراء، قال الناس إن سان جيرمان سيئ الحظ، وتشيلسي سيئ الحظ، ومانشستر سيتي سيئ الحظ، وكانت مباراة ليفربول الوحيدة عمليا التي اعتقد خلالها الناس أننا على نفس المستوى إلى حد ما”.

 

 

وأكمل: “التعامل مع ليفربول كان أسهل في الفهم من الاخرين، لأن لديهم هوية واضحة للغاية ساعدتنا في الاستعداد بالطريقة التي فعلناها. كنا نعرف الاستراتيجية التي ستطبق ضدهم، لا تمنحهم مساحة خلف الدفاع”.

 

وزاد: “ربما لم نقدم كرة قدم جميلة، لكن بناء اللعب من الخلف لتحفيز ليفربول على الضغط لم تكن فكرة رائعة، لجأنا إلى عدد قليل من الكرات الطويلة، ثم سيطرنا على الكرة بشكل استثنائي في الشوط الثاني عندما تقلص ضغطهم في نصف الملعب”.

 

واسترسل: “عندما خسرنا في 20 اذار/مارس الماضي أمام برشلونة، طمأنت بيريز وقلت له لا تقلق سنفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني. لقد اعتقدت أن هذا الشيء الصحيح الذي يجب قوله”.

 

واعترض يورجن كلوب، مدرب ليفربول، مقابلة أنشيلوتي وهمسوا بشيء لبعضهم البعض، وعن هذا الأمر قال كارلو: “لقد قدم لي هدية في الموسم الماضي عندما كنت في إيفرتون. لا أستطيع أن أخبرك ما هي، لكنها لا تزال لدي”.

 

 


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

15:13

عملية قرصنة تتسبب بعرض مقاطع إباحية على شاشات مطار دولي

15:07

الشمالي : المبادرة الأردنية المصرية الإماراتية ترجمة لبناء شراكات اقتصادية

15:03

محاصرون في انهيار مطعم وسط بغداد

15:00

جامعة البترا تستضيف ندوة تعريفية بالمنح الدراسية اليابانية

14:51

المعونة: مسح إلكتروني شهري لإعادة ترتيب الأسر الأشد فقرًا

14:45

وفاة شخص من جنسية عربية سقط من عمارة في عمّان

14:36

الحكومة : مبادرة الشراكة الصناعية هي الأهم للأردن والإمارات ومصر منذ عقود

14:14

الجالية العراقية بجامعة البترا تنظم “حفل الحنة” لخريجيها

14:06

حجاوي : الفحص الطبي للعمالة الوافدة من إفريقيا غير وارد حاليا

13:49

استعداد رسمي للتعاون مع الأردن بشأن البرنامج النووي

13:44

حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج

13:37

أمانة عمان للمواطنين: استفيدوا من هذا القرار

13:34

شاب يلقي بنفسه من أعلى جسر عبدون

13:28

فيلادلفيا تعزّي بوفاة المرحوم والد جلالة الملكة رانيا العبدالله

12:42

اليابان تقدم وحدة للعناية التاجية لمستشفى المفرق الحكومي

12:23

الخصاونة: القطاع الصناعي في الأردن يشهد تطورا متسارعا

11:56

خبراء: الاستثمار بالشحن البحري سيدعم الاقتصاد الوطني

11:51

الأردن يُحذر من مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس المحتلة

11:27

مطالبات بتشديد الرقابة على إعلانات مشبوهة للمساج

11:13

وزير العمل: أكثر من 20 ألف فرصة عمل استحدثت من القطاع الخاص

11:06

فصل الكهرباء عن مناطق بالعقبة الاثنين

10:50

وفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسمي

10:44

تخصيص 10 مليارات دولار لصندوق استثمار بالشراكة بين الأردن والإمارات ومصر

10:34

الشوبكي : الأردن ينتظر ارتفاعاً جديداً على المحروقات

10:15

العجارمة يرعى حفل تخريج الفوج ال 40 لطلبة مدارس النمو التربوي

09:53

دراسة : الضغط والسكري الأكثر انتشاراً بين الأردنيين

09:51

الرشاقة في السياسة المالية 

09:39

الحنيفات: الحكومة بصدد رفع مخزون القمح ليكفي 15 شهراً

09:33

حالة البلاد: الحل النهائي لتعزيز الأمن المائي في الأردن بتحلية مياه البحر

09:29

وفاة شخص بتدهور مركبة عند مثلث الخالدية بالمفرق

09:23

وفيات الاحد 29-5-2022

09:15

العمل تعلن اليوم تفاصيل برنامج التشغيل الوطني

09:08

اشتداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة بشكل إضافي الأحد والاثنين

07:03

مشهد نادر ….اختفاء ظل الكعبة ومن يطوف حولها

06:10

عاجل | وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وتحاصر المتواجدين في المصلى القبلي

05:23

الجالية الاردنية في سلطنة عمان تحتفل بعيد الاستقلال

05:06

إيران تعلن عن إرسال وفد إلى السعودية

04:59

محمد السنوار أحد أبرز أعضاء هيئة أركان كتائب القسام في أول ظهور إعلامي على شاشة الجزيرة

04:54

الجيش الإسرائيلي يبدأ بنشر أعداد كبيرة من قواته في باب العامود

04:49

الاردن في المرتبة قبل الأخيرة بين العرب والمرتبة 134 عالمياً في مؤشر السعادة العالمي لعام 2022

04:40

القريني : ريال مدريد ملك “أفخم” بطولة في المعمورة للمرة

04:32

إضاءت أبراج السادس بالعلم الأردني

23:41

سمارة يرعى حفل تخريج فوج الشهيدة شيرين ابو عاقلة، في المدارس النموذجية العربية

23:39

تشلسي يعلن التوصل لاتفاق بشأن صفقة بيع النادي

23:33

وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية يزور اللجنة الملكية لشؤون القدس

22:18

تأخير موعد انطلاق نهائي التشامبينزليغ بين #ليفربول و #ريال_مدريد ل 30 دقيقة بسبب مشكلات في دخول المشجعين

22:09

الفنان مصطفى قمر يتعرض للنصب والاحتيال

21:49

امين عمان ينعى وفاة الدكتور فيصل صدقي الياسين والد الملكه رانيا العبد الله

وفيات

وفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسميوفيات الاحد 29-5-2022الاتحاد العربي للنقل البري يعزون بوفاة والد الملكةالدكتور خلف الحماد وابناءه يعزون عشيرة السبيلة بوفاه ابنائهمرئيس بلدية خالد بن الوليد واعضاء المجلس البلدي ينعون والد الملكة رانيا المرحوم الدكتور فيصل الياسين