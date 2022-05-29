القريني : ريال مدريد ملك “أفخم” بطولة في المعمورة للمرة

وطنا اليوم – قال المعلق الرياضي عثمان القريني تعليقا على مباراة ريال مدريد وليفربول حيث قال القريني :

لا “تلف ولا تدور” .. وابصم بالعشرة أن الحارس البلجيكي كورتوا قد ساهم بما نسبته 95% في فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا ليس فقط في النهائي أمام ليفربول حيث أنقذ “شوال” بخط احمر من الأهداف .. بل نشط “مخك” واسترجع صده لجزاء ميسي نجم باريس سان جيرمان .. وتعقيده لمهاجمي تشلسي وردة فعله أمام السيتي .. !! .

” أبو طويلة” يثبت بالبنط العريض أن حارس المرمى الجيد يساوي فريق ونصف فريق .. !! .

عموما الفريق الملكي “يحتل” أوروبا ويفرض حظر التجول في إنجلترا و “يجبر” أهل مدينة ليفربول بالصيام عن الشراب والطعام حتى نهاية شهر حزيران .. !! .

المداردة في إسبانيا وافخادهم في 224 دولة يعلنون عن عطلة إسبوعية لمدة ثلاثة أيام وينصبون ” بيوت .. الشعر” والمناسف “عفق” والكنافة الناعمة والخشنة بالجبنة النابلسية الأصلية السخنة حاضرة .. !! .

هاردلك للريدز الذي فعل كل شئ .. لكن بلا نهايات سعيدة ومبروك للملكيين الذين كانوا محظوظين “ببركة” الحاج كريم بنزيمه الذي سيصوم ستة أيام من باب الشكر للمولى عز وجل .. !! .

كريم بنزيمه “بيستاهل” الكرة الذهبية بدون أي جدال و كورتوا حرام أن لا ينال لقب أفضل حارس مرمى في العالم ..

ريال مدريد ملك “أفخم” بطولة في المعمورة للمرة 14 .. رقم تاريخي غير مسبوق .. !! .

الداهية ” أبو العلكة” كارلو إنشيلوتي يصبح أول مدرب في العالم يفوز بلقب الأبطال أربع مرات .. !! .

فينيسيوس صاحب الهدف الوحيد لكنه ثمين يدخل التاريخ من أوسع أبوابه .. !! .