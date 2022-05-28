تشلسي يعلن التوصل لاتفاق بشأن صفقة بيع النادي

وطنا اليوم _ اعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت، إنه “تم التوصل إلى اتفاق نهائي محدد” لانتقال ملكية النادي اللندني إلى تحالف بقيادة تود بولي وبدعم من كليرليك كابيتال.

ويخضع المالك السابق للنادي الروسي، رومان أبراموفيتش، لعقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية بعد بدء العمليات الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وعرض أبراموفيتش النادي للبيع في بداية مارس الماضي، فيما توقع تشلسي في بيان أن تكتمل الصفقة يوم الاثنين.

وأضاف البيان أن “النادي سيعلن المزيد من التفاصيل بحلول هذا التوقيت”.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن تحالف “بولي – كليرليك”، الذي وافق على شروط الاستحواذ على نادي تشلسي مقابل 5.33 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، اجتاز فحص مالكي ومديري الرابطة.

وتحتاج الصفقة أيضا إلى موافقة من الحكومة البريطانية قبل تمكن التحالف من استكمال عملية الاستحواذ.

وقالت رابطة الدوري في بيان: “طبّق مجلس الإدارة فحص ملاك ومديري الدوري الإنجليزي الممتاز على جميع المديرين المحتملين، وطبّق الإجراءات اللازمة والواجب اتخاذها”.