نظمته الرابطة احتفالاً بعيد الإستقلال وعيد ميلاد الفارسة الهاشمية سمو الأميرة هيا بنت الحسين

تتويج الفائزين بسباق الجري لرابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية

وطنا اليوم – شهد متنزه رابطة اللاعبين الاردنيين الدوليين الثقافية أمس (الجمعة) يوم رياضي مميز وختام أنيق لسباق الجري لمسافة (5) كم نظمته الرابطة احتفالاً بعيد الإستقلال الـ 76 وعيد ميلاد الفارسة الهاشمية سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة ومؤسسة الرابطة.

وشارك في السباق الذي شهد تنافساً كبيراً بين نخبة العدائين الأردنيين قرابة (400) متسابق ومتسابقة في مختلف الفئات ومن مختلف الأعمار وتحت إشراف لجنة الحكام المنبثقة عن الإتحاد الأردني لألعاب القوى، حيث انطلقت صافرة البداية من منطقة تركي قرب شركة دار الدواء وصولاً إلى نقطة النهاية في متنزه الرابطة.

وتناوب على تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة، عطوفة السيد فادي زريقات نائب سمو رئيسة الرابطة، الدكتور حسن السعود عضو مجلس إدارة الرابطة، عطوفة ااسيد مزيد المساعفة رئيس بلدية ناعور وعطوفة السيد رائد المعايطة مساعد متصرف لواء ناعور.

وجاءت النتائج النهائية للسباق على النحو التالي:

سباق فئة 30 عام فما دون (رجال): المركز الأول يوسف حصب النبي، المركز الثاني عبد العزيز الصانع، المركز الثالث مهدي صالح.

سباق فئة 30 عام فما دون (سيدات): المركز الأول هنويه حسب الله، المركز الثاني هبة حمود، المركز الثالث كارينا عثمان.

سباق فئة من 31 إلى 40 عام (رجال): المركز الأول ايمن السردي، المركز الثاني رأفت الزبون، المركز الثالث أحمد محيسن.

سباق فئة من 31 إلى 40 عام (سيدات) : المركز الأول براء الدغمي، المركز الثاني هيا المجالي، المركز الثالث إيناس الربابعة.

سباق فئة 41 عام فما فوق (رجال) : المركز الأول سلامه عبدالكريم، المركز الثاني عوني الرجبي، المركز الثالث رائد صلاح كراجه.

سباق فئة 41 عام فما فوق (سيدات) : المركز الأول أريج حسن، المركز الثاني نسرين مطالقه، المركز الثالث غزلان محمد.

سباق فئة 41 عام فما فوق لذوي الاحتياجات الخاصة (رجال) : المركز الأول علي عبدالله، المركز الثاني أحمد الخوالدة، المركز الثالث عبدالرحمن الخطيب.

سباق الفرق (رجال) : المركز الأول فريق الأمن العام وجمع 20 نقطة، المركز الثاني فريق نادي هملان وجمع 30 نقطة، المركز الثالث فريق القوات المسلحة وجمع 33 نقطة.

سباق الفرق (سيدات) المركز الأول فريق نادي يرموك البقعة وجمع 25 نقطة، المركز الثاني فريق الأمن العام وجمع 39 نقطة، المركز الثالث فريق نادي القادسية وجمع 42 نقطة.

وشهدت الفترة الصباحية لليوم الاحتفالي في ملعب متنزه الرابطة العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية للفتيان الأيتام ومجموعة من ألعاب تيلي ماتش بإشراف أعضاء فريق التحدي، كما شارك البطل الأولمبي أحمد ابو غوش مع نخبة من نجوم كرة القدم الأردنية يمثلون فريق رابطة اللاعبين في مباراة كرة قدم استعراضية مع فريق أمانة عمان انتهت بفوز نجوم فريق الرابطة 7-4.

وعقب نهاية المباراة شارك عطوفة السيد فادي زريقات نجوم الكرة الأردنية والفتيان الأيتام وبحضور أسرة الرابطة في قطع كيكة الاحتفال بعيد الاستقلال وعيد ميلاد سمو الأميرة هيا بنت الحسين، وتكريم الفتيان الأيتام بهدايا تذكارية.

وقدم أيمن دعيس عضو مجلس إدارة الرابطة وايمان العزب رئيسة اللجنة الاجتماعية والرياضية، الشكر للمشاركين والمشاركات في سباق الجري وتقدير أسرة الرابطة لكافة الجهات التي ساهمت في انجاح هذا الكرنفال الاحتفالي.. بلدية ناعور، مركز هيا الثقافي، تكية أم علي، مديرية الأمن العام، الدفاع المدني والكوادر الطبية، إتحاد ألعاب القوى ولجنة الحكام، شركة دار الدواء، وكافة المؤسسات الإعلامية.

بدوره أكد أحمد قطيشات أمين عام الرابطة إلى أهمية التفاعل مع كافة المناسبات والاحتفالات الوطنية، والدور الذي تقوم به الرابطة في التواصل مع أبناء المجتمع المحلي بما يعزز مفهوم القيم والوحدة الوطنية.