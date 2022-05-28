التشكيلة المتوقعة لنهائي الثأر والأحلام .. ريال مدريد وليفربول الليلة

وطنا اليوم _ تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت، لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتبرز مواجهة ليفربول الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني في نهائي الأبطال بملعب فرنسا في العاصمة باريس.

وتقام المباراة في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت السعودية، الـ19:00 بتوقيت غرينيتش

وأحرز ريال مدريد وليفربول، 19 لقبا سويا في المسابقة القارية الأولى، بواقع 13 لقبا للنادي الإسباني (رقم قياسي)، وستة ألقاب للفريق الإنجليزي الذي يبحث عن لقبه السابع ليتقاسم المركز الثاني مع ميلان الإيطالي في قائمة أكثر المتوجين بالكأس ذات الأذنين.

ولا يعاني ريال مدريد من أي إصابات في صفوفه، بينما تحوم الشكوك حول قدرة ثنائي خط وسط ليفربول، فابينيو، وألكانتارا، على اللحاق بالمواجهة المرتقبة، بسبب معاناتهما من الإصابة، علما بأنهما عادا للتدريبات أمس الجمعة.

وتوقعت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن يدخل الفريقان مواجهة اليوم بالتشكيلتين التاليتين:

ليفربول (4-3-3)

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هيندرسون – فابينيو – نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – لويس دياز.

ريال مدريد (4-3-3)

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدر ميليتاو – ديفيد ألابا – فيرلان ميندي .

خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فيدريكو فالفيردي – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور.

“وكالات”