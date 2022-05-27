جهاد قطيشات : صيصا عاد الى الاردن و سينخرط بالتدريبات

وطنا اليوم – قال رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي،جهاد قطيشات أن اللاعب يوسف أبو جلبوش عاد إلى الأردن خلال اليومين الماضيين.

وذكر قطيشات في مقابلة تلفزيونية أن صيصا سينخرط في تدريبات النادي الفيصلي، وقمنا بمفاتحة نادي السرحان الذي يربطه عقد مع اللاعب أحمد العرسان ولم يمانع نادي السرحان باعارة العرسان للفيصلي.

وأشار قطيشات أن العرسان أبلغ الفيصلي أنه في حال لم يتلقى عرض خارجي فإن الاولوية ستؤول للفيصلي.

وأضاف : بدأنا اتصالاتنا مع التونسي شهاب الليلي و قريبا سننهي ملف القضية، مؤكدا بأن اللجنة المؤقتة ستعمل على تعزيز صفوف الفريق بتنسيب من الجهاز الفني بقيادة جمال أبو عابد .