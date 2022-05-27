سلحفاة تتوقع نتيجة نهائي أبطال أوروبا

وطنا اليوم _ اقتراب موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، مساء السبت، بالعاصمة الفرنسية باريس دخلت سلحفاة صفراء عمرها 30 عاما على الخط لتسير على خطى الأخطبوط بول.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن السلحفاة الصفراء تعيش داخل حوض الأسماك “سيف لايف” بمدينة مالقة الإسبانية منذ 15 عاما، بعدما جاءت من جزر كايمان الإنجليزية.

ووضع الطاقم المسؤول عن رعاية السلحفاة، الخميس، إناءين يفصل بينهما حوالي مترين، مع وجود ورقة بروكلي في كل واحد منهما، تحمل صورة شعار ليفربول وريال مدريد.

وفي اللحظة التي نزل فيها الإناءان إلى البركة التي كانت فيها السلحفاة، اتجهت صوب الجزء الذي كان يحمل صورة فريق ليفربول.

وحضر عدد كبير من الزوار غالبيتهم من الإنجليز ووسائل إعلام توقعات السلحفاة الصفراء، التي إن أصابت سيكون لها مواعيد قادمة في عالم توقعات كرة القدم.

وتسير السلحفاة الصفراء على غرار الأخطبوط بول، الذي ذاع صيته خلال نهائيات بطولة كأس العالم 2010، بعدما توقع بشكل صحيح نتائج 8 مباريات، منها فوز إسبانيا على هولندا في النهائي الذي جرى في مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا يوم 11 يوليو 2010.