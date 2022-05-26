عساف لوطنا اليوم: احترم قرار الإدارة ولايوجد خلافات من خلالي

محمد عربيات

وطنا اليوم _ قال المدير الفني لنادي الوحدات، رائد عساف أنه يحترم قرار مجلس إدارة النادي بابعاده برفقة جهازه المعاون من تدريب الفريق.

وأضاف عساف في تصريحات لوطنا اليوم : قرار أبعاد الجهاز الفني جاء بتوجه من إدارة النادي واحترم قرار مجلس الإدارة ،مشيرا الى أن الفريق قدم مستويات طيبة في دوري أبطال آسيا موخرا .

وأضاف : حصدنا 10 نقاط من أصل مباريات في بطولة الدوري وهذا امر جيد ،و الجميع يعلم بأن الدوري تجميع نقاط، مستذكرا مباراة الوحدات أمام الرمثا بالدوري حيث استحوذ الفريق على مجريات اللقاء وخرجنا متعادلين، في إشارة منه بأن بعض المباريات قدمنا بها كل شيء ولم نحقق الفوز ،بينما حقق الفريق الفوز في مواجهات لم يكن الفريق بأفضل حالاته.

و تحدث عساف بأن الخلافات لم تكن من خلاله، بينما كان هنالك خلافات بين اللاعبين واحد أعضاء الجهاز التدريبي .

وينتظر عساف أن يجري مخالصة مالية مع النادي خلال الأيام المقبلة متمنيا التوفيق للوحدات في المرحلة المقبلة.