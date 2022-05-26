الليلي يطالب بكامل مستحقاته المالية من الفيصلي

محمد عربيات

وطنا اليوم _ أكد رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي،جهاد قطيشات أن العمل جاري الان من اجل حل القضية المتعلقة بالمدرب التونسي شهاب الليلي.

حيث بدات اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي خلال اليومين الماضيين بإجراء اتصالات مع المدرب السابق التونسي شهاب الليلي.

وجاءت اتصالات الفيصلي مع الليلي، بحثا عن رفع العقوبة على النادي ،بعد ان قدم الليلي شكوى بحق الفيصلي مطالبا بدفع مستحقاته المالية.

و بحسب المعلومات لوطنا اليوم ، فإن الليلي يصر على كامل مستحقاته المالية من النادي الفيصلي البالغة 24 الف دولار .

بانتظار أن تجري اللجنة المؤقتة اتصالات أخرى مع الليلي لحل الإشكالية بين الطرفين، أملا بإجراء تسوية مالية فيما بينهم في القريب العاجل .

وكان الليلي الذي يشرف على تدريب النصر الليبي حاليا، قد أشرف على تدريب الفيصلي و الجزيرة خلال السنوات الماضية، وحقق نتائج طيبة مع الجزيرة على وجه الخصوص ،قبل أن يحرز لقب كأس السوبر مع الفيصلي الذي اقيل بعد ذلك لسوء نتائج الفريق.