قبول استقالة الجهاز الفني لنادي الوحدات

وطنا اليوم:وافق مجلس إدارة نادي الوحدات في اجتماعه الطارئ الذي عقد الأربعاء، برئاسة الدكتور بشار حوامدة، على قبول استقالة الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة المدير الفني رائد عساف ومعاونه رأفت علي ومدير الفريق محمد جمال.

وقال أمين السر عوض الأسمر، في بيان له إن المجلس قرر تكليف رئيس النادي حوامدة بالتعاقد مع جهاز فني جديد يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الاستقالة بعد الغضب الجماهيري لفريق الوحدات على مستوى الفريق في بطولة دوري المحترفين وعدم رضاهم بالرغم من فوزهم بالمباراة الاخيرة على سحاب بهدف دون رد