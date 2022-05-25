مصير ابو زمع مع الأنصار اللبناني واجتماع هام لإدارة النادي

وطنا اليوم _ محمد عربيات

علم وطنا اليوم ، من مصادر لبنانية أن إدارة نادي الأنصار اللبناني بصدد عقد اجتماعا مع المدير الفني للفريق عبدالله ابو زمع فور عودة الفريق من العاصمة العمانية مسقط .

و بحسب المصدر الذي أفاد لوطنا اليوم ،أن إدارة النادي أبدت عدم رضاها على نتائج الفريق في الاستحقاق الاسيوي، حيث حصد أبو زمع نقطة واحدة من أصل ثلاث مواجهات موخرا .

وكان أبو زمع قد خسر أمام السيب العماني بأربعة أهداف دون رد ،قبل أن يخسر أمام نادي الجبلة السوري بهدف دون رد ، وتعادل أمام الكويت الكويتي.

و يحتل الأنصار المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة، حيث باتت حظوظ الفريق معقدة من أجل التاهل .

وتنتظر إدارة نادي الأنصار وصول بعثة الفريق إلى العاصمة بيروت خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد مصير الجهاز الفني .