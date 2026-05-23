العيسوي يلتقي وفداً من نادي القضاة المتقاعدين

العيسوي: الأردن يستمد قوته من حكمة الملك ووعي شعبه وبسالة جيشه.. ومناسباتنا الوطنية برهانٌ على منعة الدولة

المتحدثون: الأردن واحة أمن عصية على التحديات ونلتف خلف قيادته الهاشمية الحكيمة

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي العامر، وفدا من نادي القضاة المتقاعدين.

ونقل العيسوي، في مستهل اللقاء، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتحيات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للحضور، مؤكداً أن الأردن يعيش هذه الأيام أجواءً وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، وعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، وهي مناسبات وطنية راسخة تجسد مسيرة وطن بُني بالعطاء والتضحيات، وترسخ أسمى معاني الانتماء والولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة.

وأكد العيسوي أن هذه المناسبات الوطنية تعكس صورة الأردن بأبهى معانيها، وتجسد التلاحم والترابط الوثيق بين القيادة الهاشمية والشعب الأردني، كما تؤكد قوة الدولة المستمدة من حكمة جلالة الملك، ورؤية سمو ولي العهد، ووعي الأردنيين، وبسالة وتضحيات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، التي تشكل على الدوام سياج الوطن المنيع وحصنه الراسخ.

وأشار العيسوي إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل مسيرته النهضوية بثبات وثقة راسخة رغم كل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات عاصفة، مقدماً نموذجاً ملهماً للدولة الواعية والمتماسكة التي تحمي مصالحها العليا، وتدير مختلف الظروف والأزمات بحكمة واتزان، دون أي تفريط أو مساومة على ثوابتها الوطنية والقومية.

وأوضح أن جلالة الملك يواصل العمل بعزم وإصرار على تطوير مسارات الدولة السياسية والاقتصادية والإدارية، انطلاقاً من رؤية ملكية ثاقبة تؤمن بأن التحديث هو السبيل الأوحد نحو المستقبل، وأن الإنسان الأردني هو محور عملية التنمية وغايتها الأساسية، وهو ما يترجم فعلياً من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات، وتمكين الشباب والمرأة، وفتح آفاق الاستثمار الرحبة، وتعزيز المبادرات التنموية المستدامة.

وفي سياق متصل، أكد العيسوي الاهتمام البالغ الذي يوليه جلالة الملك لتعزيز استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون، انطلاقاً من إيمان جلالته الراسخ بأن القضاء العادل يشكل أساس الحكم الرشيد، والركيزة الرئيسة في حماية الحقوق والحريات وصون العدالة المجتمعية.

وأشار إلى أن جلالة الملك يثمّن عالياً الدور الوطني الكبير والمشرف الذي اضطلع به القضاة الأردنيون، وما قدموه من جهود مخلصة ودؤوبة في إرساء قيم العدالة والنزاهة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مؤكداً أن القضاة المتقاعدين يمثلون قامات وطنية سامقة مشهوداً لها بالكفاءة والخبرة والعطاء، وكان لهم إسهام بارز وطليعي في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وخدمة الوطن بكل أمانة وإخلاص.

وعلى الصعيد القومي، شدد العيسوي على أن القضية الفلسطينية ستبقى دوماً في مقدمة أولويات جلالة الملك، الذي يواصل جهوده السياسية والدبلوماسية المكثفة في كافة المحافل للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.

كما أكد على أن ما ينعم به الأردن اليوم من أمن وأمان واستقرار هو ثمرة تضحيات جسام قدمتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، التي تواصل أداء واجبها المقدس بكل كفاءة واقتدار ذوداً عن حياض الوطن وصوناً لمنجزاته.

من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد عن عميق اعتزازهم بمواقف جلالة الملك وجهوده الدؤوبة في تعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث الشامل، والحفاظ على أمن الأردن واستقراره، مؤكدين التفافهم المطلق خلف القيادة الهاشمية ودعمهم الموصول لمسيرة الوطن المباركة.

وأكد أعضاء وفد نادي القضاة المتقاعدين اعتزازهم العميق بالقيادة الهاشمية الحكيمة، وولاءهم المطلق والراسخ لجلالة الملك، مؤكدين أن الأردن، بفضل قيادته الهاشمية، سيبقى واحة أمن واستقرار وعصياً على الانكسار رغم كل ما تشهده المنطقة والعالم من أزمات وتحديات متلاحقة.

وأشاروا إلى أن تزامن هذا اللقاء المبارك مع الاحتفالات الوطنية بعيد الاستقلال، وعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، إلى جانب قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يضفي على هذه المناسبة أبعاداً وطنية ومعنوية كبرى، تستحضر بكل فخر ما حققه الأردن من منجزات استثنائية بفضل حكمة القيادة الهاشمية، بقيادة جلالة الملك وسمو ولي العهد، وتماسك ووحدة الأردنيين.

وأكدوا أن عيد الاستقلال سيبقى حياً في الوجدان، ونبض عزّة وكرامة، وعنواناً للعزيمة الوطنية المتجددة، نستذكر فيه بكل فخر مسيرة الآباء والأجداد المؤسسين، ونجدد فيه العهد والوعد على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز والعطاء، ليبقى الأردن قوياً، شامخاً، ومزدهراً، وعصياً على كل التحديات، برؤية قيادته الهاشمية الحكيمة.

وثمّن أعضاء الوفد المسيرة التاريخية المظفرة للهاشميين في بناء الدولة الأردنية الحديثة، وترسيخ أركان مؤسساتها، وتعزيز مكانتها وحضورها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أن الأردن بقيادة جلالة الملك بات نموذجاً يحتذى للدولة القوية ذات المواقف الثابتة والمبادئ الراسخة، والقادرة على التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية بكل حكمة واقتدار.

كما شددوا على دعمهم الكامل والمطلق لمواقف جلالة الملك وسمو ولي العهد الثابتة والصلبة تجاه القضية الفلسطينية، وجهوده المتواصلة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، إلى جانب حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية.

وأشاد المتحدثون باهتمام جلالة الملك الاستثنائي بتعزيز استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون، وحرص جلالته المستمر على دعم السلطة القضائية وتمكينها، بما يعزز قيم العدالة ويحفظ الحقوق ويكرس مكانة القضاء الأردني باعتباره ركناً أساسياً وجوهرياً من أركان الدولة المدنية الحديثة.

وفي ختام اللقاء، عبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم الفائق وإشادتهم البالغة بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، لما تبذله من جهود ترفع لها القبعات وتضحيات غالية في حماية ثغور الوطن وصون أمنه واستقراره، مؤكدين وقوفهم صفاً واحداً كالبنيان المرصوص خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، ومواصلتهم أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص ووفاء وانتماء.