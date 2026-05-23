ثمانون عاماً من الاستقلال: الأردن الذي احتضن التنوع وصنع الهوية الجامعة

عشيرة الفقهاء (الأردن، فلسطين، والمهجر)

في الذكرى الثمانين لاستقلال الأردن، لا يقف الأردنيون أمام مناسبة وطنية عابرة، بل أمام سردية تاريخية عميقة استطاعت أن تحوّل الجغرافيا القلقة إلى وطنٍ راسخ، وأن تصنع من التنوع الإنساني والاجتماعي هويةً وطنية جامعة تجاوزت الانقسامات والأصول والاتجاهات. فمنذ تأسيس الدولة الأردنية الحديثة بقيادة الهاشميين، لم يكن الاستقلال مجرد تحرر سياسي من الانتداب، بل كان مشروعاً حضارياً لبناء الإنسان، وترسيخ معنى الدولة، وصياغة نموذج وطني قائم على الكرامة والاعتدال والانتماء المشترك.

وعلى امتداد ثمانية عقود، أثبت الأردن أن قوة الأوطان لا تُقاس فقط بالموارد أو الجغرافيا، بل بقدرتها على احتضان الإنسان وصناعة الثقة بين مكونات المجتمع. ولهذا، تحولت الوحدة الوطنية الأردنية إلى واحدة من أعظم ركائز الاستقرار في المنطقة، حيث امتزجت الهويات الفرعية داخل هوية أردنية كبرى لم تُلغِ التنوع، بل أعادت صياغته في إطار الانتماء للدولة والولاء للوطن والقيادة الهاشمية.

وفي هذا السياق، فإن أبناء عشيرة الفقهاء في الأردن وفلسطين والمهجر يرون في عيد الاستقلال الثمانين مناسبةً لتجديد الاعتزاز بالأردن، هذا الوطن الذي لم يسأل أبناءه من أين جاؤوا، بل كيف أحبوا الوطن، وكيف شاركوا في بناء مسيرته والدفاع عن استقراره ومستقبله.

ثمانون عاماً مرّت على استقلال الأردن، لكن هذه العقود لم تكن مجرد تعاقب زمني في عمر الدولة، بل كانت مسيرة متواصلة من بناء المعنى الوطني في منطقة لم تتوقف فيها التحولات والصراعات. فقد استطاع الأردن، رغم محدودية الموارد وتعقيدات الجغرافيا السياسية، أن يرسخ نموذجاً فريداً في الاستقرار والاعتدال والوحدة الوطنية، وأن يحافظ على تماسكه في محيط إقليمي كثير العواصف والانقسامات.

لقد أدركت الدولة الأردنية منذ بداياتها أن بناء الوطن لا يقوم فقط على المؤسسات والقوانين، بل على بناء الإنسان وتعزيز شعوره بالانتماء والكرامة والمشاركة. ومن هنا، تشكلت الهوية الوطنية الأردنية بوصفها هوية جامعة احتضنت التنوع الاجتماعي والثقافي والإنساني، ونجحت في تحويله من مصدر للاختلاف إلى مصدر للقوة الوطنية. ولهذا، لم يكن الأردن يوماً وطناً مغلقاً على ذاته، بل مساحة إنسانية واسعة استطاعت أن تستوعب موجات اللجوء والهجرات والتحولات، دون أن تفقد توازنها أو استقرارها أو إيمانها بوحدة المجتمع.

وفي قلب هذه التجربة الوطنية، برزت العلاقة التاريخية العميقة بين الأردن وفلسطين بوصفها علاقة تتجاوز السياسة والجغرافيا إلى روابط الدم والذاكرة والمصير المشترك. فالكثير من العائلات الأردنية ذات الجذور الفلسطينية لم تكن يوماً على هامش الدولة أو خارج سرديتها الوطنية، بل كانت جزءاً أصيلاً من مشروعها ومسيرتها ومؤسساتها. وقد أثبت الأردنيون، على اختلاف أصولهم ومنابتهم، أن الانتماء الحقيقي لا يُقاس بمكان الولادة فقط، بل بمقدار الإخلاص للوطن والمساهمة في بنائه والدفاع عن استقراره.

ولهذا، فإن الوحدة الوطنية الأردنية لم تكن شعاراً سياسياً مؤقتاً، بل تجربة تاريخية عميقة تأسست على الاحترام المتبادل والشعور بالمصير الواحد. ففي اللحظات الصعبة التي مرت بها المنطقة، بقي الأردنيون يدركون أن قوة الدولة تكمن في تماسك مجتمعها، وأن الحفاظ على الاستقرار الوطني مسؤولية جماعية تتجاوز كل الاعتبارات الفرعية. وقد لعبت القيادة الهاشمية دوراً محورياً في ترسيخ هذا الوعي الوطني، من خلال خطاب سياسي وإنساني قائم على الاعتدال والتوازن واحترام كرامة الإنسان.

واليوم، وفي الذكرى الثمانين للاستقلال، يبدو الأردن أكثر إدراكاً لأهمية وحدته الوطنية في مواجهة تحديات المستقبل. فالعالم يتغير بسرعة، والمنطقة تواجه تحولات سياسية واقتصادية وثقافية عميقة، لكن الأردن ما يزال قادراً على الحفاظ على توازنه بفضل قوة مؤسساته، ووعي شعبه، والتفاف الأردنيين حول دولتهم وقيادتهم الهاشمية.

إن الاحتفال بعيد الاستقلال ليس احتفالاً بالماضي فقط، بل هو تجديد للعهد مع الوطن، وتأكيد على أن الأردن سيبقى نموذجاً للدولة التي استطاعت أن تبني هويتها الجامعة من التنوع، وأن تصنع وحدتها الوطنية من الإيمان المشترك بأن هذا الوطن يستحق أن نحميه ونبنيه معاً. ولهذا، فإن أبناء عشيرة الفقهاء في الأردن وفلسطين والمهجر يرون في هذه المناسبة الوطنية الكبرى لحظة فخر ووفاء للأردن، الوطن الذي منح أبناءه معنى الانتماء، وعلّمهم أن قوة الأوطان الحقيقية تبدأ من وحدة شعبها وإيمانهم المشترك بمستقبلها.

وختاماً، وفي الذكرى الثمانين لاستقلال الأردن، تتجلى الحقيقة الأعمق التي صنعت قوة هذا الوطن، وهي أن العلاقة بين الأردن وفلسطين لم تكن يوماً علاقة حدود أو جغرافيا فقط، بل علاقة تاريخ ودم وذاكرة ومصير مشترك. فقد امتزج الأردني والفلسطيني في بناء الدولة والدفاع عن استقرارها وصناعة نهضتها، حتى أصبحت الوحدة الإنسانية والاجتماعية بينهما جزءاً من الهوية الوطنية الأردنية ذاتها. ولهذا، بقي الأردن وفياً لفلسطين وقضيتها، وبقي الفلسطيني يرى في الأردن بيتاً للكرامة والانتماء والأخوة. إن قوة الأردن لم تكن في تجاوز التنوع، بل في احتضانه وتحويله إلى مصدر للوحدة الوطنية. وفي ظل القيادة الهاشمية، ستبقى هذه العلاقة نموذجاً للأخوة العربية الصادقة، وللوطن الذي يتسع للجميع دون أن يفقد هويته أو رسالته الإنسانية.