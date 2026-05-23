وزير الأوقاف يتفقّد أوضاع حجاج عرب 48 ويؤكد استمرار تقديم أفضل الخدمات لهم

4 ساعات ago
وطنا اليوم _

تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم السبت، أوضاع حجاج عرب “48” في مكة المكرمة، للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهم وسير الترتيبات المتعلقة بإقامتهم وتنقلاتهم خلال موسم الحج.

وأكد الخلايلة، خلال الجولة التي حضرها مدير دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش، أن وزارة الأوقاف تتابع بشكل مباشر شؤون حجاج عرب “48”، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار ضرورة تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير أقصى درجات الراحة والرعاية لهم طوال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة.

وأشار إلى أن الوزارة وكوادر بعثات الحج الأردنية، الإدارية والإرشادية والطبية، تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة، مبينا أن فرق المتابعة الميدانية تواصل جولاتها اليومية على مساكن الحجاج للاطمئنان على أوضاعهم والاستجابة لأي ملاحظات أو احتياجات بشكل فوري.

وثمّن الحجاج الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف الأردنية والبعثات المرافقة، مشيدين بمستوى التنظيم والمتابعة والخدمات المقدمة منذ وصولهم إلى الديار المقدسة، إلى جانب التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الجهات السعودية المختصة لضمان انسيابية الحركة والتنقل وأداء المناسك بسهولة.

من جهته، أعرب رئيس لجنة التنسيق العليا لحجاج عرب “48” زياد الشريحي عن شكره وامتنانه لجلالة الملك عبدالله الثاني على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، وحرصه المستمر على رعاية شؤون حجاج عرب “48”، مشيدا بحجم التنسيق والتعاون الذي تبديه وزارة الأوقاف الأردنية وكوادرها خلال موسم الحج.


