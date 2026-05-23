أسطول الصمود و الأرهابي الصهيوني بن غفير

وطنا اليوم _

شفيق عبيدات

إجهاض كل محاولات اساطيل الصمود التي كانت تتوجه الى سواحل قطاع غزة دعماً لصمود أهلنا في القطاع اجهاضها من قبل القوات الصهيونية وفي المياة الدولية الـتي لا يحق لهذا الكيان أن يعترض هذه الأساطيل مما زاد ارهابه وكأن هذا العالم عالماً كرتونياً منزوع الكرامة والحرية خوفاً من الارهابي الصهيوني ( النتن ياهو ) وخوفا من داعمه رئيس

الادارة الأميركية ( الترامب )

وما تعرض له أسطول الصمود المتجه من موانئ تركيا الى ميناء قطاع غزة من قبل القوات الـصهيونية التي قادها الأرهابي الصهيوني (بن غفير) وزير الامن القومي الصهيوني من ارهاب للمشاركين تسبب بارهاب المشاركين في هذا الأسطول من جنسيات مختلفة ومن دول العالم وخاصة الدول الأوروبيه فإنه يندى له الجبين حيث تعرض كل المشاركين إلى تقييد في اليدين والقدمين وتعرض بعض المشاركات

من النساء الى جرهن من شعرهن وتفريغ الاسطول من مئات المشاركين واعتقالهم في الكيان الصهيوني

لا غرابة أن تصمت قيادات عدد من الدول الأوروبية التي يشارك مواطنوها في اسطول الصمود الذين تعرضوا للاهانة والضرب والاعتقال وممارسات الصهاينة التي نخجل عن ذكرها عندما اقتادوهم إلى المعتقلات داخل الكيان الأرهابي… لان بعض هذه الدول تدعم الكيان بكل وسائل القتل والدمار ولا هي قادرة أن تعاقب هذا الكيان على أفعاله ضد ما تعرض له ابناءهم … والتضحية بمواطني هذه الدول الاوروبية أمر مسموح من اجل عيون (النتن ياهو) الذي يشكل رعباً لقيادات الدول الأوروبية لإن اللوبي الصهيوني في اوروبا قادر على اسكات قياداتها ومنعهم من معاقبة هذا الكيان اللقيط ويفرض عليهم تقديم الدعم لهذا الكيان. ولا بد أن نشكر القيادة التركية التي انطلق اسطول الصمود من موانئها على تدخلها من أجل اطلاق سراح جميع من کانوا على هذا الأسطول من جنسيات اوروبية وغيرها ، ووصولهم إلى الأراضي التركية وقد شاهدنا على شاشات التلفزة أثار التعذيب على عدد كبير منهم من قبل قوات الكيان الصهيوني وكان هذا التهذيب ياوامر من الإرهابي الصهيوني ( بن غفير ) الذي أمر بذلك سواء داخل الاسطول ام خارجه بعد الاعتقال لكامل المشاركين في الأسطول بهدف دعم الأهل في قطاع غزة