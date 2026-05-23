​الاستقلال الـثمانون: ثنائية العقد الهاشمي والوعي الشعبي في بناء الدولة النموذج

​بقلم: د. قاسم جميل العمرو

​يحتفل الأردن الغالي، قيادةً وشعباً، بالذكرى الثمانين للاستقلال؛ المحطة التاريخية الفارقة التي لم تكن مجرد إعلان لسيادة جغرافية، بل انطلاقة لرسالة نهضوية قادها آل البيت الأطهار، وصاغ معالمها إرث الثورة العربية الكبرى في الحرية والكرامة والعدالة. وثمانون عاماً من عمر الدولة الأردنية الحديثة، تثبت للقاصي والداني أن هذا الحمى العربي ليس مجرد رقم في الجغرافيا، بل هو قصة صمود وإنجاز تجاوزت كل التحديات الإقليمية والعالمية.

​إن المتأمل في مسيرة الدولة الأردنية يدرك تماماً الدور المحوري والنوعي الذي اضطلعت به العائلة المالكة الهاشمية في تعزيز أركان الاستقرار وتثبيت دعائم الدولة ومؤسساتها. فقد حظي الأردن بقيادة هاشمية تاريخية تميزت بالحكمة والشرعية والقدرة الفائقة على استشراف المستقبل وقراءة التحولات السياسية المعقدة. ومن عهد الملك المؤسس عبد الله الأول، مروراً بعهد الملك الباني الحسين بن طلال، وصولاً إلى عهد جلالة الملك المعزز عبد الله الثاني ابن الحسين، تمثل العائلة المالكة صمام الأمان والضمانة الحقيقية للاستقرار السياسي والاجتماعي. لقد نجح الهاشميون في قيادة سفينة الوطن وسط أمواج إقليمية متلاطمة، ليس عبر القوة العسكرية، بل عبر ترسيخ نهج التسامح، والاعتدال، والوسطية، وبناء دولة القانون والمؤسسات، والتمسك بالثوابت القومية وعلى رأسها الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

​إلا أن هذه الحكمة الهاشمية ما كان لها أن تؤتي أكلها لولا وجود بيئة شعبية حاضنة ومؤمنة بالرسالة. وهنا تبرز جهود الأردنيين الأوفياء، الذين سطروا على مدى ثمانية عقود أروع أمثلة التضحية والالتفاف حول القيادة. فالأردنيون لم يكونوا يوماً مجرد مشاهدين في مسيرة البناء، بل كانوا الشركاء الحقيقيين في حماية الاستقلال وتعزيزه. من خلال وعيهم الوطني المتقدم، وإدراكهم العميق لقيمة الأمن والاستقرار، شكّل الشعب الأردني، بكافة أطيافه ومكوناته، خط الدفاع الأول عن مكتسبات الوطن. هذا الالتفاف العفوي والواعي حول القيادة الهاشمية حوّل التحديات إلى فرص، ومكّن الأردن من بناء جيش عربي مصطفوي وأجهزة سياجها الانتماء، ومؤسسات تعليمية وصحية يشار إليها بالبنان.

​في الذكرى الثمانين للاستقلال، نجدد العهد بأن يظل الأردن، بوعي شعبه وحكمة قيادته، عصياً على الانكسار، وأن نمضي قدماً في مسيرة التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني يعضده ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله، ليبقى الأردن دائماً وأبداً منارة للاستقرار وعنواناً للكرامة والحرية. حفظ الله الأردن وطناً، ملكاً، وشعباً.