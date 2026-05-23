الاستقلال الأردني: كيف بنى وطنٌ محدود الموارد ثقةً تتجاوز حدوده

الدكتور غيث الشمري

حين يُذكر الاستقلال، تتجه الذاكرة غالباً إلى لحظة التحرر السياسي وبناء الدولة، لكن تجربة الأردن تكشف أن الاستقلال الحقيقي لم يكن مجرد إعلان سيادة، بل مشروعاً متواصلاً لصناعة الثقة وبناء المكانة وتعزيز الاستقرار في منطقة تُعد من أكثر مناطق العالم اضطراباً. فعلى امتداد ثمانين عاماً، استطاع الأردن، رغم محدودية موارده الطبيعية وتحدياته الاقتصادية وتعقيدات موقعه الجيوسياسي، أن يبني نموذجاً مختلفاً يقوم على الحكمة السياسية، وصلابة المؤسسات، وإرادة الإنسان الأردني الذي آمن بوطنه وقدرته على تجاوز الأزمات.

لقد أدرك الأردن منذ بدايات تأسيسه أن قوة الدول لا تُقاس فقط بحجم الثروات، بل بقدرتها على بناء الثقة داخلياً وخارجياً. ومن هنا، تشكلت مكانة الأردن الإقليمية والدولية بوصفه دولة تتمتع بالمصداقية والاتزان والقدرة على الحفاظ على استقرارها وسط عواصف متلاحقة عصفت بالمنطقة. كما استطاع، بقيادته الهاشمية الحكيمة، أن يحوّل التحديات إلى فرص، وأن يبني اقتصاداً قائماً على الإنسان والتعليم والكفاءة والانفتاح.

وفي عيد الاستقلال الثمانين، لا يحتفل الأردنيون فقط بذكرى وطن، بل يحتفلون بسردية دولة أثبتت أن الإرادة السياسية والوعي الوطني والطموح الجماعي قادرة على صناعة حضور يتجاوز حدود الجغرافيا والإمكانات المادية.

منذ لحظة الاستقلال، واجه الأردن معادلة شديدة التعقيد؛ دولة ناشئة بإمكانات طبيعية محدودة، وموارد شحيحة، وبيئة إقليمية مضطربة، لكنها في الوقت نفسه تمتلك إرادة سياسية صلبة ورؤية تؤمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للأوطان. فالأردن لم يكن بلداً نفطياً، ولم يمتلك وفرة الموارد التي امتلكتها دول أخرى، بل وجد نفسه أمام تحديات اقتصادية متراكمة تتعلق بالمياه والطاقة والبطالة وضغط اللجوء والتحولات الإقليمية. ومع ذلك، استطاع أن يبني نموذجاً اقتصادياً قائماً على الصمود والتكيف والاستثمار في التعليم والكفاءات البشرية.

لقد شكّل شح الموارد في الأردن دافعاً للبحث عن بدائل خلاقة بدلاً من الاستسلام لقيود الواقع. ومن هنا، ركّزت الدولة الأردنية عبر عقود على بناء الإنسان، وتطوير مؤسسات التعليم، وتعزيز الإدارة العامة، والانفتاح على الاستثمار والشراكات الإقليمية والدولية. كما أدرك الأردن مبكراً أن الاستقرار السياسي والأمني يشكلان أساساً لأي نهوض اقتصادي، ولذلك حافظ على نهج الاعتدال والحكمة في محيط مليء بالأزمات والتوترات.

وفي الوقت الذي شهدت فيه المنطقة العربية صراعات وانهيارات أثّرت على اقتصادات دول كبرى، استطاع الأردن أن يحافظ على تماسك مؤسساته واستقرار عملته وثقة المجتمع الدولي باقتصاده ونظامه المالي. وهذه الثقة لم تأتِ من حجم الموارد، بل من مصداقية الدولة الأردنية، وقدرتها على إدارة الأزمات، والتزامها بالإصلاح التدريجي، وامتلاكها رؤية سياسية متوازنة عززت مكانتها إقليمياً وعالمياً.

كما أن الاقتصاد الأردني لم يُبنَ فقط على الأرقام والمؤشرات، بل على فكرة الصمود الوطني. فكل مشروع تنموي، وكل جامعة، وكل طريق، وكل منطقة صناعية، كانت تمثل رسالة بأن الأردن يرفض أن يكون أسيراً لندرة الموارد. وقد نجح الأردنيون، بإبداعهم وطموحهم، في تحويل المعرفة والخبرة البشرية إلى قوة حقيقية صنعت حضوراً اقتصادياً وخدمياً وتعليمياً لافتاً في المنطقة.

واليوم، في الذكرى الثمانين للاستقلال، تبدو تجربة الأردن دليلاً واضحاً على أن قوة الدول لا تُقاس فقط بما تمتلكه من ثروات طبيعية، بل بما تمتلكه من استقرار، وحكمة سياسية، وثقة داخلية وخارجية، وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنهوض والاستمرار. فالأردن، رغم محدودية موارده، استطاع أن يبني لنفسه مكانة تتجاوز الجغرافيا، وأن يثبت أن الإرادة الوطنية قادرة على صناعة مستقبل أكثر ثباتاً واحتراماً وتأثيراً.

وختاماً، فإن تجربة الأردن خلال ثمانين عاماً من الاستقلال تؤكد أن الأوطان لا تُبنى فقط بما تختزنه الأرض من موارد، بل بما يحمله الإنسان من إرادة، وما تمتلكه الدولة من حكمة وقدرة على صناعة الثقة والاستقرار. لقد واجه الأردن تحدياتٍ كان يمكن أن تُضعف دولاً أكبر وأكثر ثراءً، لكنه اختار طريق الصمود والعمل والبناء، واستطاع أن يحوّل محدودية الإمكانات إلى دافعٍ للإبداع والاعتماد على الإنسان بوصفه الثروة الحقيقية للوطن.

واليوم، يقف الأردن في عيد استقلاله الثمانين بوصفه نموذجاً لدولة استطاعت أن تحافظ على توازنها ومكانتها في محيط مليء بالتحولات والأزمات، وأن تبني حضوراً يتجاوز حدود الجغرافيا والإمكانات. والأمل يبقى معقوداً على استمرار هذه المسيرة بقيادة هاشمية حكيمة، وشعب يؤمن بوطنه، وجيل جديد يحمل الطموح والمعرفة والإصرار على صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً وعدالةً واستقراراً، ليبقى الأردن دائماً وطناً يصنع من التحديات فرصاً، ومن الثقة قوةً تتجدد مع الزمن.