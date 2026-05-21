مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي الحجايا والجعافرة والمشارقة وأبو طالب

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر الحجايا والجعافرة وأبو طالب والمشارقة.

*ففي منطقة الحسا بمحافظة الطفيلة*، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج خلف عطالله الحجايا، والد العميد الركن طارق الحجايا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر الحجايا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة ذات رأس بمحافظة الكرك*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة سميحة عبدالرحيم الطراونة، زوجة الحاج محمود خليف الجعافرة، ووالدة محافظ إربد بالوكالة رائد الجعافرة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الجعافرة والطراونة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

*وفي منطقة حي الأرز على طريق المطار*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة فاطمة سليم عودة، زوجة الحاج حسن الشعار المشارقة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل المشارقة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

*وفي منطقة جبل الحسين بالعاصمة عمان* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء المرحومة المهندسة هناء عثمان قرش، زوجة رئيس شعبة الحراس بالمسجد الاقصى المبارك عبدالله أبو طالب تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم آل أبو طالب وآل قرش، ضارعاً إلى المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته.