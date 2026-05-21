بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزير الأوقاف : جميع الحجاج الأردنيين في مكة بخير

ساعة واحدة ago
وزير الأوقاف : جميع الحجاج الأردنيين في مكة بخير

وطنا اليوم:أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية، محمد الخلايلة، الخميس، اكتمال تفويج جميع الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أن جميع الحجاج أدّوا عمرة التمتع ويقيمون حاليا في أماكن سكنهم.
وقال الخلايلة إن جميع أفراد بعثة الحج الأردنية بخير ويتمتعون بالصحة والسلامة، ويتواجدون في مقار إقامتهم، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حوادث تُذكر بين الحجاج.
وأضاف أن إدارة البعثة تتابع أوضاع الحجاج بشكل مستمر، لافتا النظر إلى أن البعثة الطبية راجعها أكثر من ألف حاج، وكانت معظم الحالات بين الخفيفة والمتوسطة.
وأشار الخلايلة إلى أن الحاج الأردني الذي توفي قبل يومين كانت وفاته طبيعية في مكة المكرمة، وكان يرتدي ملابس الإحرام وقت وفاته.
كما أكد أن جميع الملاحظات والمطالب التي طرحها الحجاج خلال الجولات التفقدية على أماكن سكنهم جرى التعامل معها وحلّها، موضحا أنها كانت ملاحظات بسيطة وتمت معالجتها بسرع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:25

أمطار وعواصف في بلاد الشام على أبواب الصيف

20:14

تحديثات جديدة على تطبيق سند منها تجديد رخص القيادة وحجز الأضاحي

20:06

مكيف متنقل لزعيم روحي بالهند

19:42

الموافقة على توسعة السوق الحرة في مركز حدود المعبر الجنوبي بالعقبة

19:39

الحكومة أمام أخطر قرار في تسعير المحروقات… والمواطن لم يعد يحتمل!

19:29

ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان سبل تعزيز التعاون وأبرز تطورات المنطقة

19:23

النسور : الإقتصاد الوطني الأردني بخير وهو في الأزمات يزداد قوة ويشتد

19:19

الراتب التقاعدي للمهندسين في نقابة المهندسين الأردنيين

19:15

إطلاق خدمة استقبال التظلمات إلكترونيا لموظفي القطاع العام

19:08

ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني

19:05

ارتفاع القيمة السوقية ليزن العرب إلى مليون يورو

19:02

وزير البيئة: 53 ألف مخالفة للإلقاء العشوائي و300 كاميرا لرصد المخالفين خلال 5 أشهر

وفيات
وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة