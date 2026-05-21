د. عبد الفتاح طوقان

قانون التقاعد للمهندسين في الأردن كان له دور كبير في حماية حقوق المهندسين بعد انتهاء خدمتهم. تأسس صندوق التقاعد في نقابة المهندسين الأردنيين بهدف توفير راتب تقاعدي للمهندسين الذين عملوا في مجالاتهم لفترة معينة. على مر السنين، واجه هذا الصندوق تحديات مالية أدت إلى عدم القدرة على دفع الرواتب التقاعدية كاملة في الوقت المحدد.

تشير التقارير إلى أن صندوق التقاعد يعاني من عجز مالي كبير، مما يجعله غير قادر على دفع الراتب التقاعدي كاملاً للمهندسين. هذا الوضع يثير تساؤلات حول قانونية هذا الأمر، حيث يُعتبر الراتب التقاعدي حقاً للمهندسين الذين استوفوا شروط التقاعد.

ولكن يبدو ان مفهوم التقاعد للمهندس غير واضح ويساء تفسيره والتعامل معه .

واقصد أن التقاعد للمهندس يعني إنهاء العمل في المجال الهندسي، وليس التوقف عن العمل بشكل عام. قانونياً، إذا تقاعد المهندس من العمل الهندسي، فإنه يظل مستحقاً للراتب التقاعدي. لكن إذا بدأ العمل في مجالات أخرى لا تمت للهندسة مثل قيادة سيارات الأجرة أو العمل في المقهى، او ادارة شركات او في الزراعة او تجارة الأسهم الخ قد تتداخل الأمور.

وهنا لابد من استفسار قانوني حول العمل بعد التقاعد حيث تتعدد الآراء حول ما إذا كان المهندس الذي تقاعد يجب أن يتوقف عن العمل تماماً لتلقي راتبه التقاعدي.

من الناحية القانونية، لا يُشترط على المهندسين التوقف عن العمل في أي مجال، لكن هناك بعض النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

فإذا كان العمل غير هندسي يمكن للمهندس العمل في مجالات غير هندسية دون أن يؤثر ذلك على استحقاقه للراتب التقاعدي.

اما إذا كان العمل هندسياً في حال عاد المهندس للعمل في وظيفة هندسية، قد يُعتبر ذلك انتهاكاً لشروط التقاعد، مما قد يؤدي إلى فقدان راتبه.

هنا ياتي دور المستشار القانوني للنقابة و أهمية الاستفسار القانوني و تفسير المواد الوارده في القانون .

إن وجود استفسار قانوني لصالح المهندسين ضروري لحماية حقوقهم، خاصة في ظل الظروف الحالية اذ يجب أن يكون هناك وضوح حول كيفية تأثير العمل بعد التقاعد على استحقاق الراتب التقاعدي. ومن المهم للمهندسين أن يعرفوا حقوقهم وواجباتهم بعد التقاعد لضمان عدم تعرضهم لمشكلات قانونية.

إن الراتب التقاعدي للمهندسين في نقابة المهندسين الأردنيين هو جزء أساسي من حقوقهم، ولكن الوضع المالي للصندوق يطرح تحديات جديدة. من الضروري أن يكون هناك توضيح قانوني حول استحقاق الرواتب التقاعدية في حال عمل المهندس في مجالات غير هندسية. يساهم ذلك في حماية حقوق المهندسين وضمان مستقبلهم المالي.

