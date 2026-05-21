الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 55

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الخميس، حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/55، في كلية الملك حسين الجوية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع الاحتفال، رئيس الوزراء ووزير الدفاع جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد سلاح الجو الملكي.

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم تفقد سمو الأمير طابور الخريجين، الذي استعرض من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والمسير العادي.

وقال آمر كلية الملك الحسين الجوية: “نزف اليوم دفعة جديدة من حراس الوطن صقور السماء، بعد أن نهلوا من التدريب، ما يؤهلهم للقيام بالواجبات والمهام التي ستوكل إليهم، متسلحين بالعلم والمعرفة والتدريب العملي بمتابعة وإشراف أعضاء هيئة تدريسية ومدربين متميزين، لتلتحق هذه الكوكبة من الخريجين، بإخوانهم الذين سبقوهم، للدفاع عن سماء الوطن وأمنه”.

وأضاف أن الكلية تواكب التطور في مجال التأهيل والتدريب في علوم الطيران والمهن الفنية، إذ تم تحديث مناهج الطيران بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة.

وخاطب مفتي القوات المسلحة الأردنية الخريجين قائلا: “نوصيكم بتقوى الله تعالى والعمل المخلص الدؤوب للدفاع عن الوطن، وحماية العقيدة والأرض، ولا تنسوا ما أقسمتم عليه من الوفاء لحمل الرسالة وشرف المسؤولية بصدق وأمانة وإخلاص، ونبارك لكم ولذويكم التحاقكم بركب من سبقوكم في ميادين الشرف والفداء والذود عن حمى الأردن وترابه الطهور”.

وقلد سموه الأجنحة للخريجين والخريجات، ووزع الجوائز التقديرية على الحاصلين على المراكز الأولى في تخصصاتهم.

وتابع سمو الأمير والحضور عرضا جويا نفذته طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية والتدريبية، والتي نفذت تشكيلات واستعراضات قتالية متنوعة.

وحضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، ومسؤولون عسكريون ومدنيون من دول شقيقة وصديقة، وملحقون عسكريون معتمدون لدى المملكة