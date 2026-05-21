انطلاق أعمال ملتقى الابتكار في زمن التحديات

وطنا اليوم – ظمت مجموعة طلال أبو غزالة العالمية الرقمية، والشبكة العربية للإبداع والابتكار، والهيئة العربية للبثّ الفضائي والرقمي، والمنتدى العربي للمدن الذكية، اليوم الأربعاء، ملتقى الابتكار في زمن التحديات، بحضور قيادات عربية وصناع قرار وخبراء في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

وقال رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، خلال افتتاح أعمال الملتقى، “نتحدث اليوم عن الابتكار في زمن التحديات، ونتناول أحد أهم محاور العصر، في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة تقودها المعرفة والتطورات التكنولوجية، وأصبحت فيه القدرة على مواكبة هذه المتغيرات عاملا أساسيا لتحقيق التقدم والازدهار”.

وأشار إلى أن هذا الملتقى سيكون حافزا مهما للشباب لمواصلة مسيرة الابتكار في مختلف المجالات، وترسيخ الإيمان بأن قدراتهم وطاقاتهم لا تقتصر على الإنجازات التقليدية أو المكاسب المحدودة، بل تمتد نحو الإبداع في مجالات العلم والمعرفة والابتكار المستمر، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وخدمة الوطن، في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة.

وأكد الفايز، أن الأردن من أبرز النماذج العربية في مجال الابتكار وريادة الأعمال، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مستفيدا من البيئة الاستثمارية الملائمة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والدعم الذي يقدمه جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لقطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والابتكار.

وأضاف أن الأردن نجح في بناء منظومات حيوية أسهمت بترسيخ مكانته مركزا إقليميا للتكنولوجيا والشركات الناشئة، مع الطموح لتعزيز دوره مركزا للابتكار والتطبيق، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي، وما يتمتع به من استقرار ونمو وكفاءات بشرية متميزة.

وبيّن الفايز، أن انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت، الذي تمر فيه المنطقة والعالم بتحديات وصراعات وأزمات متعددة وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية وسياسية وإنسانية، يعكس الإرادة القوية لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يدعم مسارات التنمية والابتكار والعمل المشترك.

من جهته قال رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزالة العالمية الرقمية ورئيس مجلس أمناء الشبكة العربية للإبداع والابتكار الدكتور طلال أبو غزالة، إن الاستثمار في المستقبل هو الاستثمار الحقيقي، و طريق النجاح للأفراد والمؤسسات والدول.

وأعلن عن إطلاق الهيئة العربية لدعم الاستثمار في الابتكار، وكشف عن قرب إطلاق مجموعة طلال أبو غزالة العالمية الرقمية، مشروعا فنيا علميا يقوم على إيجاد مسار جديد في التعليم، يضمن تخريج كفاءات تلبي احتياجات سوق العمل.

من جهته، قال الأمين العام للشبكة العربية للإبداع والابتكار، فهد العملة، إن المؤتمر جاء ليؤكد أن الشباب العربي ليس جيلا يعيش على هامش المستقبل، بل هو جيل قادر على قيادته.

وأضاف أن الابتكار لم يعد ترفا فكريا، بل أصبح شرطا للبقاء، فالأمم التي لا تنتج المعرفة ستظل أسيرة لمن ينتجها.

وأشار إلى أن الإنسان العربي ما زال قادرا على صناعة المعجزة، بما يضمن له حقه في الحياة والإنجاز.

من جانبه، قدّم الوزير اللبناني السابق يعقوب الصراف مقاربة سياسية وفكرية، محذرا من انحراف الابتكار الغربي نحو تطوير أدوات الموت، والذكاء الاصطناعي العسكري، والتهديدات السيبرانية، واختراق الهواتف.

ودعا إلى وضع حجر الأساس لعربنة العالم الرقمي، عبر ابتكار برامج برمجية تنطلق من اللغة العربية كبنية أساسية، بدلًا من الاكتفاء باستنساخ وترجمة البرامج والأنظمة الغربية.

بدوره ، قال الوزير السابق الدكتور معن القطامين إن الابتكار، رغم كونه المحرك الأساسي للتقدم عبر الثورات الصناعية من الأولى إلى الرابعة، فإنه بات اليوم يفرض تحديات غير مسبوقة على البشرية، خصوصا مع التسارع الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف إن جميع المختصين يجمعون على خطورة المرحلة المقبلة، حيث ستكون التأثيرات الأكبر على الوظائف والأسواق التقليدية، في ظل هيمنة عدد محدود من الشركات التقنية الكبرى على الاقتصاد العالمي.

وتم خلال الافتتاح عرض فيلم قصير عن الشبكة العربية للإبداع والابتكار.

ويناقش الملتقى خلال عدة جلسات، دور الحكومات والمنظمات الدولية في تمكين منظومات الابتكار العربي وتعزيز فرص الاقتصاد الرقمي، والتحول الرقمي والأمن السيبراني: حماية المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، والأمن المائي والغذائي العربي: من إدارة الندرة إلى هندسة الاستدامة، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة الابتكار في قطاعي الصحة والتعليم، وبناء الإنسان في عصر التحول الذكي.