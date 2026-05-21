مشاركة أردنية متميزة تعرض تجربة الغذاء والدواء الرقابية على مستحضرات المخدرات في اجتماع خبراء دوليين بمقر الأمم المتحدة

وطنا اليوم:شاركت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في أعمال الاجتماع الرابع لفريق الخبراء الدوليين المعني بتوسيع قوائم الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB)للمواد الخطرة التي لا يُعرف لها استخدام مشروع، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في فيينا، وذلك من خلال مشاركة رئيس قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية الدكتورة ملاك المهايرة.

حيث شاركت المهايرة إلى جانب خبراء دوليين معنيين باستكشاف الأساليب الحديثة للتعرف على هذه المواد في المستحضرات الصيدلانية المزورة أو المصنعة بطرق غير مشروعة، وقدمت التجربة الأردنية الرائدة من خلال عرض تقديمي بعنوان: “الإطار التنظيمي في الأردن وأحدث المستجدات المتعلقة بجدولة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية”، مستعرضة الإطار التنظيمي للجدولة ومقارنة بين الجداول الأردنية والجداول العالمية وملخص حول المواد المدرجة خلال الخمس سنوات السابقة، حيث نالت التجربة الأردنية والأنظمة الرقابية المتقدمة وآليات الجدولة المعتمدة في الأردن إشادة المشاركين والخبراء، مؤكدين تميزها على المستوى الإقليمي في مجال الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

كما شملت هذه المشاركة المتميزة التعاون مع مساعد مدير إدراة مكافحة المخدرات العقيد رعد طبطح بصياغة التوصيات النهائية والتي كان من ابرزها تشجيع السلطات المعنية للمشاركة في العمليات الدولية الخاصة بالتبليغ عن المواد الجديدة والمستحضرات الصيدلانية المزورة وحثّها على تبنّي أنظمة التتبع الحديثة المعتمدة لهذه المواد.

بدورها، ثمنت مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات هذه المشاركة، مؤكدة أنها تعكس الحضور الفاعل لخبراء متميزين من المؤسسة على المستوى الدولي بما يساهم بإظهار قوة النظام الرقابي الأردني، ويعزز مكانة المؤسسة كجهة مرجعية موثوقة في مجال الرقابة الدوائية.