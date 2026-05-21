المياه: ضبط اعتداءات جديدة في الموقر والشونة الجنوبية والرمثا

وطنا اليوم:ضبطت وزارة المياه اعتداءات جديدة في الموقر والشونة الجنوبية والرمثا، لتعبئة صهاريج وتزويد مزارع بطريقة مخالفة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها نفذت حملة في مناطق جنوب العاصمة عمّان –الموقر، والشونة الجنوبية / المغطس والرمثا، أسفرت عن ضبط عدة اعتداءات على خطوط رئيسة وحفر بئر مخالفة تسحب المياه لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مخالفة.

وأضافت أن الحملة تم تنسيقها مساء الأربعاء وصباح الخميس بناء على معلومات توفرت بشأن وجود اعتداءات، إذ أسفرت الحملة عن ضبط الاعتداءات المتمثلة بـ 7 اعتداءات “قطر 1 إنش” على خطوط رئيسة بالتعاون مع مركز أمن الموقر وشركة مياهنا في الموقر/ الذهيبة الشرقية، وفي الشونة الجنوبية تم ضبط حفر بئر مخالفة داخل مزرعة بالتعاون مع مياهنا ومديرية شرطة غربي البلقاء ودرك الكفرين ودرك الوسط، وفي الرمثا بالتعاون مع مياه اليرموك ومديرية شرطة الرمثا تم ضبط اعتداءات “قطر 1 إنش” عدد 2 لتعبئة صهاريج مخالفة، حيث تم فصلها وإعادة تصويب الوضع وردم البئر المخالف ومصادرة الحفارة وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وأكدت الوزارة/ سلطة المياه أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون.