تعيينات العذاء والدواء على مكتب رئيس الوزراء سؤال نيابي من النائب مشوقة

27 دقيقة ago
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: التعيينات في الغذاء والدواء
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
ما الأسس القانونية والإدارية التي اعتمدتها الحكومة في تعيين المستشارين في مؤسسة الغذاء والدواء، وما مدى توافق هذه التعيينات مع معايير الكفاءة والحاجة الفعلية، وهل خضعت لرقابة الجهات المختصة؟
ما مبررات الرحلات والسفرات الرسمية التي قام بها مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، وهل تم الحصول على الموافقات الأصولية لها، وما حجم النفقات المترتبة عليها، وكيف تم التحقق من ضرورتها وعدم تكرارها دون جدوى؟
ما الأسباب القانونية والإدارية التي أدت إلى نقل مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء من منصبه، وما مدى ارتباط القرار بتقييم الأداء أو وجود مخالفات، وهل تم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في ذلك؟
ما الأسس والمعايير التي تم بموجبها تعيين المدير العام الجديد لمؤسسة الغذاء والدواء، وهل تم التحقق من مؤهلاته وخبراته وسجله الوظيفي، وعدم وجود أي مخالفات أو عقوبات بحقه قبل استلامه المنصب؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب المهندس
عدنان مشوقة


