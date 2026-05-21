بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

شمس البارودي تلجأ للقضاء بعد اختراق حسابها على فيسبوك

ساعة واحدة ago
شمس البارودي تلجأ للقضاء بعد اختراق حسابها على فيسبوك

وطنا اليوم:تعرّضت الفنانة المعتزلة شمس البارودي لأزمة إلكترونية، عقب اختراق حسابها الشخصي على “فيسبوك”، ونشر مقطع فيديو مسيء وغير لائق نُسب إليها؛ ما أثار حالة من الجدل بين متابعيها، قبل أن تعلن اتخاذها إجراءات قانونية ضد المتورطين.
وأعلنت شمس البارودي، في أول رد فعل لها، أنها ستلجأ إلى القضاء لملاحقة المسؤول عن اختراق حسابها ونشر المحتوى المسيء، معبرة عن غضبها الشديد مما حدث، حيث وجهت رسالة حادة للمخترق قالت فيها: “ربنا ما يربحك ولا يريحك ياللي عملت كدا فيا”.
وكشفت الفنانة المعتزلة أنها لم تكن على علم بما جرى في البداية بسبب نومها وإرهاقها نتيجة صيامها في العشر الأوائل من ذي الحجة، موضحة أنها فوجئت بسلسلة اتصالات من أقاربها ومتابعيها، قبل أن تخبرها ابنتها بوجود المحتوى المسيء على صفحتها.
وأضافت أن التعامل مع الواقعة بدأ فور اكتشافها، حيث حاولت في البداية حذف الفيديو، إلا أن ابنتها نصحتها بعدم حذفه بشكل فوري، للحفاظ على الأدلة الرقمية اللازمة لتقديم بلاغ رسمي إلى إدارة “فيسبوك” وإثبات واقعة الاختراق.
وأكدت شمس البارودي أنها بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع المسؤول عن الحادث، مشددة على حرصها على حماية اسمها وتاريخها الفني من أي إساءة أو استغلال.
واختتمت بتوجيه الشكر لكل من تواصل معها للاطمئنان عليها، مؤكدة أنها تواصل حاليًّا العمل على استعادة تأمين حساباتها ومنع تكرار مثل هذه الاختراقات مستقبلًا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:38

وصول مواطنَيْن أردنيَين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة

12:30

الثقة لا يصنعها المؤثرون… بل تصنعها الشعوب والحكومات

12:27

البنك الأردني الكويتي يشارك في رعاية مؤتمر الملتقى الأردني للتدقيق الداخلي

12:22

مشاركة أردنية متميزة تعرض تجربة الغذاء والدواء الرقابية على مستحضرات المخدرات في اجتماع خبراء دوليين بمقر الأمم المتحدة

12:20

المواصفات والمقاييس تبدأ خطة رقابية شاملة لعيد الأضحى

12:12

تعيينات العذاء والدواء على مكتب رئيس الوزراء سؤال نيابي من النائب مشوقة

12:01

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بوساطة مسيرة

11:57

ارتفاع صادرات الأردن إلى أوروبا خلال الشهرين الأولين من 2026 بنسبة 72.3%

11:49

المياه: ضبط اعتداءات جديدة في الموقر والشونة الجنوبية والرمثا

11:32

استنفار غير مسبوق للحوثيين.. القيادات تغيّر مخابئها وتختفي من صنعاء

11:18

مرام تشغل السوريين.. طفلة أعادت 12 ألف دولار لصاحبها

11:14

مفاجآت في تشكيلة منتخب مصر لكأس العالم

وفيات
وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة