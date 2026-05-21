شمس البارودي تلجأ للقضاء بعد اختراق حسابها على فيسبوك

وطنا اليوم:تعرّضت الفنانة المعتزلة شمس البارودي لأزمة إلكترونية، عقب اختراق حسابها الشخصي على “فيسبوك”، ونشر مقطع فيديو مسيء وغير لائق نُسب إليها؛ ما أثار حالة من الجدل بين متابعيها، قبل أن تعلن اتخاذها إجراءات قانونية ضد المتورطين.

وأعلنت شمس البارودي، في أول رد فعل لها، أنها ستلجأ إلى القضاء لملاحقة المسؤول عن اختراق حسابها ونشر المحتوى المسيء، معبرة عن غضبها الشديد مما حدث، حيث وجهت رسالة حادة للمخترق قالت فيها: “ربنا ما يربحك ولا يريحك ياللي عملت كدا فيا”.

وكشفت الفنانة المعتزلة أنها لم تكن على علم بما جرى في البداية بسبب نومها وإرهاقها نتيجة صيامها في العشر الأوائل من ذي الحجة، موضحة أنها فوجئت بسلسلة اتصالات من أقاربها ومتابعيها، قبل أن تخبرها ابنتها بوجود المحتوى المسيء على صفحتها.

وأضافت أن التعامل مع الواقعة بدأ فور اكتشافها، حيث حاولت في البداية حذف الفيديو، إلا أن ابنتها نصحتها بعدم حذفه بشكل فوري، للحفاظ على الأدلة الرقمية اللازمة لتقديم بلاغ رسمي إلى إدارة “فيسبوك” وإثبات واقعة الاختراق.

وأكدت شمس البارودي أنها بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع المسؤول عن الحادث، مشددة على حرصها على حماية اسمها وتاريخها الفني من أي إساءة أو استغلال.

واختتمت بتوجيه الشكر لكل من تواصل معها للاطمئنان عليها، مؤكدة أنها تواصل حاليًّا العمل على استعادة تأمين حساباتها ومنع تكرار مثل هذه الاختراقات مستقبلًا.