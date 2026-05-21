الأمن يحقق بعد سقوط فتاة من الطابق الرابع في عمّان

وطنا اليوم:اسعفت فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، إثر سقوطها عن الطابق الرابع من إحدى عمارات العاصمة عمّان، صباح اليوم الخميس، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات حول سقوط فتاة تبلغ من العمر ١٨ عاماً من الطابق الرابع في منطقة شارع الامير محمد بالعاصمة عمان، وتم اسعاف الفتاة إلى مستشفى البشير.

وأكد أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها.