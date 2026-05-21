ورشة تدريبية في عمان الاهلية لطلبة الماجستير حول الترابط المنهجي في الرسائل العلمية

وطنا اليوم:اختتمت كلية الدراسات العليا بالتعاون مع كلية العمارة والتصميم في جامعة عمّان الأهلية الورشة التدريبية بعنوان:

“The Relationship between Thesis Title, Abstract, Problem Statement and Conclusion”

والتي استهدفت طلبة الماجستير، بحضور مجموعة من طلبة الدراسات العليا والمهتمين بمهارات البحث العلمي الأكاديمي.

وقدّمت الورشة الدكتورة دانه عمرو من كلية العمارة والتصميم وذلك يوم الثلاثاء 19-5-2026، حيث تناولت أهمية الترابط المنهجي بين عنوان الرسالة العلمية، والملخص، ومشكلة الدراسة، والخاتمة، باعتبارها عناصر أساسية تسهم في بناء بحث علمي متماسك وواضح.

وتضمّن محتوى الورشة شرحاً لأسس صياغة عنوان علمي دقيق يعكس مضمون الدراسة، وآلية كتابة ملخص أكاديمي يبرز أهداف البحث ومنهجيته ونتائجه بصورة مختصرة وواضحة، إضافة إلى توضيح كيفية صياغة مشكلة البحث بشكل مترابط مع أهداف الدراسة وتساؤلاتها.

كما تناولت الورشة أهمية أن تعكس الخاتمة نتائج الدراسة وتوصياتها بصورة منسجمة مع مشكلة البحث وأهدافه.

وشهدت الورشة تفاعلاً من الطلبة من خلال طرح الأسئلة ومناقشة أمثلة تطبيقية من الرسائل الجامعية، مما أسهم في تعزيز فهم المشاركين لآليات إعداد البحوث الأكاديمية وفق أسس علمية سليمة.