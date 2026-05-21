مرام تشغل السوريين.. طفلة أعادت 12 ألف دولار لصاحبها

وطنا اليوم:تصدر اسم مرام حديث السوريين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعدما عثرت على مبلغ كبير من المال وأعادته إلى صاحبه.

فقد أعادت الطفلة مرام معاوية محمود المحمد المتحدرة من عشائر العقيدات البوخابور بمحافظة دير الزور مبلغ 12 ألف دولار إلى صاحبه بحضور والدها.

وظهر الأب وهو ضابط في الجيش السوري ضمن الفرقة 72، في فيديو راوياً، كيف عثرت ابنته خلال عودتها من المدرسة في مدينة الباب شرقي حلب حيث تقيم العائلة على المال.

كما أضاف أنه حين عاد من عمله استدل على صاحب “الأمانة” وتوجه إلى الشرطة من أجل تسليم الأموال إلى صاحبها.

فيما تقاطرت عبارات الثناء على الطفلة الصغيرة، وعائلتها. واعتبر العديد من المعلقين أن هذا “المشهد يختصر أخلاق أهل دير الزور..”.

أتت تلك الحادثة بعدما قدم الرئيس السوري أحمد الشرع اعتذارا إلى أهالي محافظة دير الزور شرقي سوريا، عقب تصريحات أدلى بها والده حسين خلال مقابلة تلفزيونية وأثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال الشرع، خلال اتصال هاتفي جمعه بمحافظ دير الزور وعدد من وجهاء المحافظة، إن أبناء دير الزور يحظون بمكانة كبيرة لدى جميع السوريين، مؤكدا أن “أهل الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على الرأس”.

بدوره، نشر حسين الشرع توضيحا عبر صفحته على فيسبوك، أمس الأربعاء قال فيه إن تصريحاته “أُخرجت من سياقها خلال عملية المونتاج”. وأكد أن حديثه كان يتناول الفجوة بين الريف والمدن نتيجة “السياسات الإقصائية” لنظام حافظ وبشار الأسد، وليس الإساءة إلى أهالي دير الزور.