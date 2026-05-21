وفاة سائق بحادث تدهور على طريق إربد – المفرق

وطنا اليوم:شهدت مناطق الشمال، صباح الخميس، هطولاً للأمطار ترافق مع وقوع عدة حوادث مرورية تعاملت معها كوادر الدوريات الخارجية، وسط تحذيرات متجددة للسائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق المبتلة.

وقال النقيب أحمد الشطي من الدوريات الخارجية، عبر التقرير المروري اليومي، إن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت مع حادث تدهور لثلاث مركبات في الموقع ذاته نتيجة الانزلاق الناجم عن الأمطار، دون تسجيل إصابات خطيرة، داعياً السائقين إلى تخفيف السرعة وترك مسافات أمان كافية تفادياً للحوادث.

وأضاف أن حادث تصادم وقع على طريق جابر – المفرق أسفر عن إصابتين متوسطتين، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

وأشار الشطي إلى أن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت صباح اليوم أيضاً مع حادث تدهور على طريق إربد – المفرق، وتحديداً بالقرب من دوار الدبابة، ما أدى – بكل أسف – إلى وفاة سائق المركبة، حيث جرى إخلاء الجثة إلى أقرب مستشفى.

وأكدت الدوريات الخارجية استمرار انتشار كوادرها على مختلف الطرق، داعية السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور والقيادة الآمنة، خاصة مع استمرار فرص هطول الأمطار في عدد من المناطق.