بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

يبقى النهار نهارًا. ولو أنكرته عيون اعتادت الظلام.

3 ساعات ago
يبقى النهار نهارًا. ولو أنكرته عيون اعتادت الظلام.

كتب المحامي حسين أحمد عطا الله الضمور
ليست كل الحقائق بحاجة إلى منابر تشرحها،
ولا كل المواقف تحتاج إلى شهود يثبتونها،
فهناك أمور واضحة كوضوح الشمس، لا يحجبها إلا من أغلق عينيه عنها عمدًا.
هذا البيت الخالد للمتنبي .
(وَلَيسَ يَصِحُّ في الأَفهامِ شَيءٌ
إِذا اِحتاجَ النَهارُ إِلى دَليلِ )
اختصر كثيرًا من الجدل الذي نعيشه اليوم؛
فحين يصبح النهار بحاجة إلى دليل، فاعلم أن المشكلة ليست في النهار… بل في العقول التي اعتادت العتمة.
نعيش زمنًا يحاول فيه البعض قلب الحقائق، وتزييف الوقائع، وإرباك البديهيات، حتى أصبح الشريف مطالبًا بإثبات شرفه، والوطني مطالبًا بإثبات وطنيته، والصادق مطالبًا كل يوم أن يقسم بأنه لا يكذب.
وفي المقابل، يعلو صوت الضجيج أحيانًا على صوت الحقيقة، فيظن البعض أن كثرة الكلام تصنع حقًا، وأن تكرار الباطل يحوله إلى واقع. لكن الحقيقة تبقى حقيقة، لا يغيرها التصفيق، ولا يخفيها دخان المصالح فالنهار لا يحتاج إلى مصباح كي يُرى،
والشمس لا تستأذن أحدًا كي تشرق،
وكذلك الرجال أصحاب المواقف؛ حضورهم يكفي، وتاريخهم يتحدث عنهم، وأفعالهم أبلغ من آلاف الخطب.
إن أخطر ما قد تصل إليه المجتمعات، أن يصبح الواضح محل تشكيك، وأن يتحول اليقين إلى مادة للجدال العقيم. عندها لا تكون الأزمة أزمة فهم فقط، بل أزمة ضمير أيضًا.
لذلك، لا تُرهق نفسك كثيرًا في إثبات ما هو ثابت،
فبعض الناس لا يبحث عن الحقيقة… بل يبحث عن مبرر لرفضها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:30

الثقة لا يصنعها المؤثرون… بل تصنعها الشعوب والحكومات

12:27

البنك الأردني الكويتي يشارك في رعاية مؤتمر الملتقى الأردني للتدقيق الداخلي

12:22

مشاركة أردنية متميزة تعرض تجربة الغذاء والدواء الرقابية على مستحضرات المخدرات في اجتماع خبراء دوليين بمقر الأمم المتحدة

12:20

المواصفات والمقاييس تبدأ خطة رقابية شاملة لعيد الأضحى

12:12

تعيينات العذاء والدواء على مكتب رئيس الوزراء سؤال نيابي من النائب مشوقة

12:01

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بوساطة مسيرة

11:57

ارتفاع صادرات الأردن إلى أوروبا خلال الشهرين الأولين من 2026 بنسبة 72.3%

11:49

المياه: ضبط اعتداءات جديدة في الموقر والشونة الجنوبية والرمثا

11:32

استنفار غير مسبوق للحوثيين.. القيادات تغيّر مخابئها وتختفي من صنعاء

11:29

شمس البارودي تلجأ للقضاء بعد اختراق حسابها على فيسبوك

11:18

مرام تشغل السوريين.. طفلة أعادت 12 ألف دولار لصاحبها

11:14

مفاجآت في تشكيلة منتخب مصر لكأس العالم

وفيات
وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة