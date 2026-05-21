بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الأشغال: إغلاق مؤقت لطريق (عمان – السلط) الجمعة

3 ساعات ago
الأشغال: إغلاق مؤقت لطريق (عمان – السلط) الجمعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع إدارة السير، عن بدء أعمال فك وإزالة جسر المشاة الخرساني القديم الواقع على طريق (عمان – السلط) مقابل جامعة عمان الأهلية في البلقاء، ما يتطلب إغلاقا مؤقتا لحركة السير في كلا الاتجاهين، اعتبارا من العاشرة مساء يوم غد الجمعة وحتى السابعة من صباح بعد غد السبت، ووفقا لمتطلبات العمل الميداني.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أنه جرى تحويل حركة المرور المتجهة نحو عمان لتصبح من إشارة الترخيص وصولا إلى إشارة عين الباشا (إشارة الكسارات)، في حين حول السير المتجه نحو السلط ليكون من إشارة عين الباشا حتى إشارة الترخيص وفقا للمخطط المروري المعتمد، علما بأن الوزارة وفرت في هذه التحويلات جميع اللوحات الإرشادية ومتطلبات السلامة العامة لضمان انسيابية المرور، مجددة دعوتها للسائقين بضرورة التقيد بقواعد القيادة الآمنة والالتزام بتعليمات الكوادر الميدانية والأجهزة الأمنية حرصا على سلامة الجميع.
يأتي هذا الإجراء بعد أن أنهت الوزارة إنشاء جسر مشاة جديد بطول 53 مترا، يلبي احتياجات المشاة على جانبي الطريق، حيث تم تجهيزه بمواصفات متطورة تتضمن مصعدا كهربائيا مخصصا لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وهو النموذج الذي تتجه الوزارة لاعتماده مستقبلا عند إنشاء جسور المشاة الجديدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:30

الثقة لا يصنعها المؤثرون… بل تصنعها الشعوب والحكومات

12:27

البنك الأردني الكويتي يشارك في رعاية مؤتمر الملتقى الأردني للتدقيق الداخلي

12:22

مشاركة أردنية متميزة تعرض تجربة الغذاء والدواء الرقابية على مستحضرات المخدرات في اجتماع خبراء دوليين بمقر الأمم المتحدة

12:20

المواصفات والمقاييس تبدأ خطة رقابية شاملة لعيد الأضحى

12:12

تعيينات العذاء والدواء على مكتب رئيس الوزراء سؤال نيابي من النائب مشوقة

12:01

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بوساطة مسيرة

11:57

ارتفاع صادرات الأردن إلى أوروبا خلال الشهرين الأولين من 2026 بنسبة 72.3%

11:49

المياه: ضبط اعتداءات جديدة في الموقر والشونة الجنوبية والرمثا

11:32

استنفار غير مسبوق للحوثيين.. القيادات تغيّر مخابئها وتختفي من صنعاء

11:29

شمس البارودي تلجأ للقضاء بعد اختراق حسابها على فيسبوك

11:18

مرام تشغل السوريين.. طفلة أعادت 12 ألف دولار لصاحبها

11:14

مفاجآت في تشكيلة منتخب مصر لكأس العالم

وفيات
وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة