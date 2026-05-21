الأشغال: إغلاق مؤقت لطريق (عمان – السلط) الجمعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع إدارة السير، عن بدء أعمال فك وإزالة جسر المشاة الخرساني القديم الواقع على طريق (عمان – السلط) مقابل جامعة عمان الأهلية في البلقاء، ما يتطلب إغلاقا مؤقتا لحركة السير في كلا الاتجاهين، اعتبارا من العاشرة مساء يوم غد الجمعة وحتى السابعة من صباح بعد غد السبت، ووفقا لمتطلبات العمل الميداني.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أنه جرى تحويل حركة المرور المتجهة نحو عمان لتصبح من إشارة الترخيص وصولا إلى إشارة عين الباشا (إشارة الكسارات)، في حين حول السير المتجه نحو السلط ليكون من إشارة عين الباشا حتى إشارة الترخيص وفقا للمخطط المروري المعتمد، علما بأن الوزارة وفرت في هذه التحويلات جميع اللوحات الإرشادية ومتطلبات السلامة العامة لضمان انسيابية المرور، مجددة دعوتها للسائقين بضرورة التقيد بقواعد القيادة الآمنة والالتزام بتعليمات الكوادر الميدانية والأجهزة الأمنية حرصا على سلامة الجميع.

يأتي هذا الإجراء بعد أن أنهت الوزارة إنشاء جسر مشاة جديد بطول 53 مترا، يلبي احتياجات المشاة على جانبي الطريق، حيث تم تجهيزه بمواصفات متطورة تتضمن مصعدا كهربائيا مخصصا لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وهو النموذج الذي تتجه الوزارة لاعتماده مستقبلا عند إنشاء جسور المشاة الجديدة.