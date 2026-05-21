المؤسسة العسكرية: أضاح بأفضل الأسعار

وطنا اليوم:قال مدير المؤسسة العسكرية، العميد محمد الحديد، في حديث اذاعي إن المؤسستين المدنية والعسكرية ستندمجان تحت مسمى “المؤسسة العسكرية”، في إطار إعادة تنظيم وهيكلة العمل المؤسسي.

وأوضح الحديد ، أنه سيتم إلغاء بعض الفروع في حال تقارب مواقعها الجغرافية، على أن تُجرى المفاضلة بينها وفق مستوى وجودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن هناك ترتيبات مع الجهات المعنية للعمل على توفير أفضل الأسعار لطرح الأضاحي عبر المؤسسة، إلى جانب توفير خدمة الأقساط للعسكريين ضمن خطط التسهيل عليهم.

وبيّن أن عدد فروع المؤسستين يبلغ 174 فرعًا، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بإغلاق جزء منها في حال وجود تداخل أو تقارب مكاني.

وأكد أن الحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسة المدنية يمثل أولوية، موضحًا أنهم يخضعون لنظام الموارد البشرية المعتمد.

وشدد على أن جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة العسكرية تخضع للمواصفات والمقاييس، وأن رفع مستوى الجودة يُعد أولوية قصوى.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على السَّير في إجراءات توحيد ودمج المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة بالمؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة؛ بهدف تعزيز كفاءة الخدمة المقدَّمة للمواطنين، وتمكينها من المنافسة بشكل أفضل، وضمان أسعار افضل، وتعزيز قدرتها على التَّعامل مع التضخُّم والحد من ارتفاع الاسعار، وتعزيز الأمن الغذائي.

ولهذه الغاية، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء قانون المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويأتي القرار ضمن رؤية تستهدف توحيد الجهود والإمكانات، وتعزيز كفاءة العمل المؤسَّسي في قطاع السلع والخدمات الاستهلاكيَّة؛ بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأسعار السلع الموفرة لهم في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف عمليَّة التَّوحيد والدَّمج إلى تطوير عمل المؤسسة لتكون أكثر قدرة على توفير السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والاستفادة من توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتحقيق وفورات تشغيلية وإدارية تعزز من قدرة المؤسسة بعد الدمج على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلية.

وسيتمّ لهذه الغاية توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين، وعمليات الشِّراء والتزويد ضمن منظومة موحدة أكثر كفاءة ومرونة؛ ما من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة في الأسواق المحلية، وتمكينها من توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالمياً.