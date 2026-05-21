روسيا تنقل ذخائر نووية إلى نقاط تخزين ميدانية في بيلاروس

وطنا اليوم:قالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن روسيا نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في بيلاروس في إطار تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية.

وأضافت الوزارة “ضمن تدريبات قوات الأسلحة النووية، تم تسليم ذخائر نووية إلى منشآت التخزين الميدانية في منطقة موقع لواء الصواريخ في بيلاروس”.

وذكرت موسكو أن وحدة الصواريخ في بيلاروس تجري تدريبات لاستلام ذخائر خاصة لنظام الصواريخ التكتيكية المتنقلة (إسكندر-إم)، بما يشمل تحميل الذخائر على منصات الإطلاق والتحرك خفية إلى منطقة محددة للتحضير للإطلاق.