الجامعة الألمانية الأردنية تحتفل بالذكرى الثمانين للاستقلال… مسيرة فخرٍ وانتماء تتجدد في رحاب الوطن

وطنا اليوم – في أجواءٍ وطنيةٍ مفعمةٍ بالفخر والانتماء، احتفلت الجامعة الألمانية الأردنية من خلال عمادة شؤون الطلبة بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور ومشاركة أسرة الجامعة الإدارية والأكاديمية وطلبتها.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي في كلمته خلال الحفل أن الاستقلال ليس مجرد ذكرى، بل هو محطةٌ وطنيةٌ فارقة في تاريخ الأردن، تجسّد مسيرة بناءٍ متواصلة قادها الهاشميون بكل حكمة واقتدار، مشيرًا إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، يمضي بثبات نحو مزيدٍ من التنمية والتحديث في مختلف القطاعات. وأضاف أن الجامعات الأردنية تشكل ركيزةً أساسية في تعزيز قيم الانتماء والولاء وترسيخ الهوية الوطنية لدى الشباب.

من جانبها، أكدت عميدة شؤون الطلبة الدكتورة فرح الأطرش أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تعكس معاني الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية، مشيرةً إلى حرص العمادة على تنظيم فعاليات تُعزز روح المواطنة لدى الطلبة وتُبرز عمق الإرث الثقافي والحضاري الأردني.

وتضمّن الحفل فقراتٍ وطنية وثقافية متنوعة، حيث قدّم طلبة الجامعة قصائد شعرية جسّدت جمال وتاريخ المحافظات الأردنية، وسط تفاعلٍ لافت من الحضور، كما شمل الحفل عروضًا وطنية عبّرت عن الاعتزاز بالأردن وقيادته الهاشمية، إلى جانب مشاركة موسيقات الأمن العام وكورال الجامعة الأردنية التي أضفت أجواءً احتفالية مميزة عززت روح الفخر والانتماء. وأضفى الفنان الأردني بشار السرحان أجواءً مميزة من الحماس من خلال تقديمه باقة من الأغاني الوطنية التي لاقت تفاعلًا واسعًا بين الحضور.

واختُتم الحفل بأجواءٍ وطنيةٍ مؤثرة عكست روح الفخر والانتماء، لتبقى ذكرى الاستقلال مناسبةً راسخةً تُجسّد مسيرة الأردن وإنجازاته، وتُعزز في نفوس الأجيال الشابة قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية.