الحكومة تنجز دراسة الجدوى الاقتصادية للقطار الخفيف بين عمّان والزرقاء

وطنا اليوم:انتهت الحكومة من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ضمن مشروع إنشاء وتشغيل قطار خفيف بين مدينتي عمّان والزرقاء، إلى جانب استكمال إعداد التصاميم التفصيلية وأعمال المسح الطبوغرافي لخط الفوسفات ضمن مشروع سكة حديد يربط الميناء الصناعي في العقبة بمناطق التعدين.

وبالنسبة للقطار الخفيف، فإنّ المشروع يتضمن إعادة تأهيل سكة حجاز للقطار الخفيف بين مدينتي عمّان والزرقاء، ومن شمال الزرقاء إلى المطار بطول 60 كم، وبسرعة متوقعة تبلغ 60 كم/س، إذ قدّرت الحكومة تكلفة مشروع إنشاء وتشغيل القطار الخفيف بقيمة مليار دينار.

ووفق تقرير الربع الأول للعام 2026 الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، فإنّ الحكومة استكملت في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إصدار 14,132 رخصة مكتملة من خلال منصة الموافقات والرخص المسبقة، وتنفيذ 9,747 بيانا جمركيا عبر مركز التجارة الإلكتروني، إضافة إلى تزويد 30 حافلة بأنظمة النقل الذكية داخل حدود أمانة عمّان، وتركيب 23 جهازا من الأنظمة الذكية على الحافلات بين العاصمة والمحافظات والألوية ضمن المرحلتين الأولى والثانية.

وأشار التقرير، الذي أصدرته وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، إلى أن نسبة رضا المواطنين عن خدمات النقل العام بلغت 68%، فيما وصلت نسبة تغطية النقل العام للمناطق الجغرافية المأهولة بالسكان إلى 70%.

وفي ملف النقل العام، أوضح التقرير أنه ضمن مشروع حافلات التردّد السريع (BRT) بين عمّان والزرقاء، جرى إعادة طرح عطاء إنشاء مجمع ركاب المحطة ضمن الحزمة صفر، وإعادة طرح عطاء التأهيل المسبق لجامع الأجرة من قبل وزارة الاستثمار ضمن التشغيل الرسمي.

وفي قطاع النقل البري، جرى إحالة عطاء تصميم وتطوير وتنفيذ وتشغيل عمليات مشروع إدارة وتشغيل خدمات النقل البري في المملكة ضمن مشروع إعداد نظام وطني متكامل ووثيقة النقل لمشروع منظومة النقل الموحد.

كما أقرّ نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية ضمن مشروع تنظيم نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية، فيما بدأ العمل على إنشاء واندماج شركات تنظيم دور الخطوط ضمن مشروع تطوير خدمات النقل المنتظم بين العاصمة ومراكز المحافظات والألوية، وفق المادة (13) من قانون نقل الركاب لسنة 2017، إلى جانب التعاقد مع الشركة الموردة لأجهزة أنظمة النقل الذكية.

وفي مشروع خطة تطوير قطاع الشحن البري، طُرِح عطاء إعادة توزيع الأنماط وإحالته، والبدء بدراسة القرارات التي يتضمنها المشروع في مرحلته الثانية، مع إعداد الشروط المرجعية لدراسة إنشاء شركة أردنية وطنية للنقل البري تمهيداً لطرح العطاء.

وفي ملف البنية التحتية للطرق، أحيلت عطاءات صيانة وتأهيل شبكة الطرق الشريانية والرئيسة في أقاليم الشمال والوسط والجنوب، إضافة إلى إحالة عطائي دراسات طريق إربد الدائري وطريق السلط الدائري وإصدار أوامر المباشرة ضمن مشروع تحديث الدراسات للطريقين.

ووفرت الحكومة التمويل اللازم لعطاء شراء الأجهزة والآليات والمعدات وعطاء شراء نظام إدارة أصول الطرق من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين ضمن مشروع استكمال إجراءات نظام إدارة أصول الطرق، إلى جانب إحالة العطاء وإصدار أمر المباشرة لمشروع الربط الإلكتروني لجميع مواقع الوزارة بغرفة التحكم والسيطرة المركزية.

وفي قطاع الطيران، بيّن التقرير أنه ضمن مشروع تطوير وإدارة وتشغيل مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، جرى استكمال المفاوضات وإعداد النسخة الاتفاقية الإطارية والتوافق عليها مع الشركة المستثمرة تمهيداً لتوقيعها والبدء بتنفيذ الدراسات والخطة الاستراتيجية.

كما أُنجزت أعمال ردم الوادي المحاذي للمدرج (24) من الجهة الشمالية واستلامها نهائيا ضمن مشروع تأهيل الجانب الجوي وتشغيل مطار مدينة عمّان، إضافة إلى إحالة عطاء نظام الشبكة الملاحية ونظام الرصد الجوي على المدارج ضمن مشروع تعزيز فعالية المجال الجوي الأردني لتحقيق تشغيل مرن وموثوق ومستدام وتسهيل الحركة الجوية في منطقة العقبة.

وفي قطاع الموانئ، تم تعديل وثائق عطاء تطوير ميناء النفط بهدف رفع قدرة الميناء على مناولة المشتقات النفطية وتعزيز إجراءات السلامة العامة، مع نشر إعلان دعوة العطاء محليا ودوليا.

أما في قطاع السكك الحديدية، فأشار التقرير إلى إحالة عطاء شراء خدمات استشارية لإعداد التشريعات القانونية، واستكمال المرحلة الأولى من مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي لقطاع النقل السككي في الأردن ضمن مشروع إعداد وإقرار تشريعات السكك الحديدية من أنظمة وتعليمات.

وفي الجانب الجمركي واللوجستي، أحيل العطاء المركزي الخاص بإنشاء مبنى الترفيق الجمركي في منطقة الأزرق الشيشان بمحافظة الزرقاء، فيما أنهت لجنة استلام أعمال سكن الموظفين في جمرك الكرامة أعمال التدقيق الميداني وبدأ تشغيل المبنى.

كما جرى تحديث معلومات 18 سلعة من أصل 72 سلعة مستهدفة على البوابة الأردنية لتيسير التجارة، شملت القمح والسكر والقهوة والبسكويت المحلى والخضروات والفواكه الطازجة والذهب وحقائب اليد والأحذية الجديدة والألبسة الجديدة والأثاث.

وبيّن التقرير أنه جرى تحليل بيئة الأعمال وهندسة الإجراءات لـ14 مديرية ومركزاً جمركياً، والبدء بدراسة الإجراءات وتحديد المتطلبات المرتبطة بالبيان الجمركي تمهيداً لحوسبة نظام العمليات الجمركية الشامل، إضافة إلى إحالة عطاء مشروع حوسبة منصة الموافقات والرخص المسبقة.

وفي مشروع تطوير مركز حدود الدرة، بلغت نسبة الإنجاز 65%، وشملت الأعمال استكمال شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء ضمن الرزمة الأولى، وتنفيذ الخدمات للمباني الداخلية والخارجية ومحطة التحويل، فيما يجري استكمال إعداد وثائق الرزمة الثانية الخاصة بمنطقتي المسافرين والشحن تمهيداً لإعادة طرح العطاء.

كما استُكمل توقيع الاتفاقية مع المشغل الجديد لمشروع منظومة التحكم بالشاحنات، وبدأ نقل وتشغيل الأنماط التشغيلية تدريجياً دون التأثير على حركة الشحن، مع إتمام النقل الفعلي بنجاح. وفي مشروع محطة جسر الملك حسين، جرى استلام المخططات ووثائق العطاء النهائي، ومخاطبة دائرة العطاءات الحكومية للسير بإجراءات التلزيم على المقاول لتنفيذ العطاء.