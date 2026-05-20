ارتفاع النفقات الرأسمالية 30.9% في الربع الأول من العام

وطنا اليوم:ارتفع الإنفاق الرأسمالي في الربع الأول من العام الحالي بحوالي 50.8 مليون دينار أو ما نسبته 30.9 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025، في ظل استمرار الحكومة في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية التي لها أثر إيجابي في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ الإنفاق الحكومي في نهاية الربع الأول من العام 2026 حوالي 2936.9 مليون دينار، بواقع 2721.7 مليون دينار نفقات جارية، و215.2 مليون دينار نفقات رأسمالية.

وجاء الإرتفاع في النفقات الرأسمالية جراء الإنفاق على عدد من المشاريع المهمة، منها مشروع تطوير حقل غاز الريشة، وتجهيز مستشفى معان العسكري، وإنشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة، والبرنامج الوطني للتشغيل، وتدريب وتطوير المعلمين، وتنمية وتطوير البلديات، ودعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 34.1 مليون دينار في الربع الأول من عام 2026 أو ما نسبته 1.6% لتصل إلى 2194.2 مليون دينار، مقابل ما قيمته 2160.1 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها من 2025.

وجاء هذا الإرتفاع في الإيرادات المحلية مدفوعاً بشكل رئيس نتيجة إرتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 53.5 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2026 لتصل الى ما قيمته 631.8 مليون دينار مقابل 578.4 مليون دينار الفترة المقارنة.

وبلغت قيمة المنح الواردة إلى المملكة لنهاية آذار الماضي حوالي 20.4 مليون دينار مقارنة مع 3.4 مليون دينار للفترة ذاتها من 2025، لتسجل الإيرادات العامة(متضمنة المنح) حوالي 2214.6 مليون دينار مقارنة مع 2163.5 مليون دينار لفترتي المقارنة.