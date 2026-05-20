العيسوي يلتقي وفداً من أبناء عشائر الطراونة

العيسوي : مواقف الملك شكلت عنوانا للحكمة وحماية المصالح الوطنية في مرحلة مليئة بالتحديات

المتحدثون : نعتز بقيادتنا الهاشمية ونقف خلف الملك في مختلف الظروف والتحديات

وطنا اليوم – استعرض رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، النهج الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز مكانة الأردن وترسيخ حضوره الفاعل على مختلف المستويات، إلى جانب مواصلة العمل على حماية مصالح الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، انطلاقاً من رؤية ملكية تقوم على خدمة المواطن وتعزيز مسيرة الدولة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من أبناء عشائر الطراونة في لواء مؤاب، حيث أكد العيسوي أن جلالة الملك يواصل قيادة جهود شاملة تستهدف تعزيز مسارات التحديث والتنمية، وترسيخ نهج الدولة القائم على الحكمة والاعتدال والانفتاح، بما يسهم في تعزيز مكانة الأردن وثقة الأردنيين بمؤسساتهم الوطنية.

وأكد العيسوي أن جلالة الملك يحرص على المضي في برامج التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي بصورة متوازنة، بما يعزز قدرة الدولة على التطور والاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الأردن تمكن، بفضل الرؤية الملكية، من الحفاظ على استقراره ومواصلة البناء رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات متسارعة.

وقال إن الأردن استطاع أن يرسخ حضوره السياسي والدبلوماسي على الساحة الدولية عبر سياسة متزنة يقودها جلالة الملك، تقوم على الاحترام المتبادل والدفاع عن المصالح الوطنية والثوابت القومية، ما عزز من مكانة المملكة كشريك يحظى بالثقة والتقدير.

وأشار العيسوي إلى أن جلالة الملك يولي اهتماماً كبيراً بتحسين مستوى حياة المواطنين، من خلال دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.

وأشار العيسوي إلى أن وعي الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم شكّل على الدوام مصدر قوة للدولة في مواجهة مختلف التحديات.

كما تطرق إلى الدور الذي تضطلع به جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم قطاع التعليم وتمكين المجتمعات المحلية، إضافة إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في التواصل مع الشباب وتحفيزهم على الابتكار والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد العيسوي على أن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم صموده، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل مسؤولية تاريخية يواصل جلالة الملك حملها بكل ثبات، دفاعاً عن هوية المدينة العربية والإسلامية والمسيحية وحماية مقدساتها.

وثمن العيسوي الدور الوطني الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره،

من جهتهم أكد المتحدثون خلال اللقاء، اعتزازهم الراسخ بالقيادة الهاشمية، ووقوفهم خلف جلالة الملك في مختلف الظروف والتحديات، مشددين على أن الأردن بقيادته الحكيمة سيبقى قوياً ومتماسكاً بوعي أبنائه ووحدتهم الوطنية.

وقالوا إن أبناء عشيرة الطراونة، كما كانوا دوماً، سيبقون ملتفين حول الراية الهاشمية، مؤمنين برسالة الوطن، ثابتين خلف قائد المسيرة، مستمدين من قيادته الحكيمة العزم والقوة في مواجهة التحديات.

وشددوا على التفافهم في خندق الوطن وقيادة الهاشمية، وأن الأردن أمن الأردن واستقراره ووحدته خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، معبرين عن إيمانهم المطلق يؤمنون بأن الأردن بقيادة جلالة الملك سيبقى عصيا على التحديات، قويً بأهله وجيشه وأجهزته الأمنية، وسيظل وطن العزة والكرامة والإنسانية.

وثمنوا المتحدثون خلال اللقاء إلى الدور الذي يقوده جلالة الملك في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمنين مواقف جلالته الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

كما أكد أبناء عشيرة الطراونة اعتزازهم بما يحظى به أبناء المنطقة من اهتمام ملكي متواصل، مشيرين إلى حرص جلالة الملك الدائم على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم في مختلف القطاعات.

ورفعوا إلى مقام جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين، أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الاستقلال، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته وسمو ولي عهده، بموفور الصحة والعافية، وعلى الأردن الغالي بمزيد من التقدم والازدهار والمنعة.

وخلال اللقاء، المتحدثون أبرز مطالب لواء مؤاب في محافظة الكرك، والتي توزعت على مختلف القطاعات الصحية والتعليمة والشبابية وغيرها.