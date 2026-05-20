أمنية، إحدى شركات Beyon، تعلن عن الفائزين في المرحلة الأولى من حملة تشجيع النشامى في أكبر حدث كروي عالمي لعام 2026

وطنا اليوم:في مبادرة تعكس التزامها المستمر بتقديم تجارب استثنائية تتجاوز مفهوم خدمات الاتصالات التقليدية، أعلنت أمنية، إحدى شركات Beyon، عن أسماء الفائزين ضمن المرحلة الأولى من حملتها المميزة لتشجيع النشامى في أكبر حدث كروي عالمي لعام 2026 لصناعة لحظات حقيقية يعيشها العملاء بكل تفاصيلها.

وجاء الإعلان عن الفائزين وسط أجواء مليئة بالحماس والمشاعر الصادقة، حيث عبّر المشاركون عن سعادتهم بهذه الفرصة الفريدة التي تنقلهم من متابعة المباريات عبر الشاشات إلى الاستعداد لمساندة المنتخب الوطني من قلب الحدث، في تجربة تعبّر عن روح الانتماء والفخر الوطني.

وضمّت قائمة الفائزين بالجائزة الكبرى خمسة رابحين حصلوا على جوائز نقدية تغطي تكاليف السفر لحضور المباريات في عام 2026 لمن يرغب بالسفر، أو بديل نقدي لمن لا يفضّل السفر، حيث شكّل الإعلان عن أسمائهم بداية لتجربة استثنائية مليئة بالحماس والتشويق، بعد أن تحوّل حلم المشاركة في كأس العالم بعد طوال انتظاره إلى واقع يعيشونه بكل تفاصيله.

وقال خلدون سويدان، المدير التنفيذي للدائرة التجارية في أمنية: “نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على تقديم خدمات الاتصالات، بل يمتد ليكون جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية لعملائنا، ومصدرًا للحظات الفرح الحقيقية التي تبقى في الذاكرة. ومن خلال هذه الحملة، حرصنا على تحويل شغف عملائنا إلى تجربة واقعية تتيح لهم الاقتراب أكثر من منتخبهم الوطني، ومشاركة لحظات استثنائية تعبّر عن وحدة المشاعر والانتماء.”

وأضاف: “نسعى دائمًا إلى تصميم حملات تقوم على تجارب حقيقية لعملائنا، لأننا نؤمن أن المصداقية والبعد الإنساني هما ما يمنح أي تجربة قيمتها الحقيقية وتأثيرها المستدام.”

كما شملت الحملة سحوبات أسبوعية لمدة 10 أسابيع تشمل 10 فائزين في كل سحب وتتضمن السحوبات كرات من الذهب وجوائز نقدية بقيمة 500 دينار لكل فائز، في إطار حرص أمنية على توسيع فرص الفوز وإشراك عدد أكبر من العملاء في أجواء الحملة.

وتجسّد هذه الحملة رؤية أمنية في بناء علاقة أعمق مع عملائها، قائمة على التفاعل والمشاركة، من خلال مبادرات مبتكرة تعزز الثقة وتخلق قيمة مضافة تتجاوز الجوائز، لتصل إلى تجارب تُعاش وتُروى.

الفائزون بالجائزة الكبرى:

لينا جميل محمد شطناوي

بليغ عبد الرحمن محمد القرالة

بلال عبدالله مصطفى الرمامنة

موسى محمود مسلم عثمان

راما عمر صالح علي

ولا تزال الحملة مستمرة، حيث تواصل أمنية تقديم المزيد من فرص الفوز والتجارب الاستثنائية لعملائها ضمن مراحلها القادمة، بما يتيح لعدد أكبر من المشتركين فرصة المشاركة والفوز ضمن أجواء الحملة.

وتدعو أمنية عملاءها إلى اغتنام هذه الفرصة والانضمام إلى الحملة، والتعرّف على تفاصيلها وآلية المشاركة من خلال زيارة الصفحة المخصصة عبر موقعها الإلكتروني:

https://eshop.umniah.com/ar/Football-tournament