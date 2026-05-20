جامعة مؤتة تعتمد نظام التعليم عن بعد لطلبتها الأحد المقبل

وطنا اليوم -امين المعايطه

قرر رئيس جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات اعتماد نظام التعليم عن بُعد (Online) لطلبة الجامعة يوم الأحد الموافق 24/5/2026.

كما قرر تعليق دوام العاملين في الجامعة لهذا اليوم، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك، وبما يضمن استمرارية الأعمال والخدمات الضرورية، وذلك بالتنسيق مع عمداء الكليات ومديري الوحدات والدوائر المعنية.

وسيتم تعويض دوام هذا اليوم بالنسبة للعاملين في موعد يحدد لاحقا.