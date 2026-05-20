ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب عصام السميري هاتفيا

وطنا اليوم:اطمأن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر مكالمة هاتفية جرت اليوم الأربعاء، على صحة اللاعب عصام السميري، بعد تعرضه لإصابة في وتر العرقوب، خلال التدريبات الفردية مع منتخب النشامى.

وبحسب الاتحاد أعرب سموه خلال الاتصال عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب السميري، مؤكدا تقديره لدوره وأدائه مع المنتخب الوطني خلال المنافسات السابقة، ومتمنيا لمنتخب النشامى التوفيق في منافسات كأس العالم 2026.