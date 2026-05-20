بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

بحضور بن غفير وريغيف القوات الإسرائيلية تنكل بمعتقلي أسطول الصمود

ساعتين ago
بحضور بن غفير وريغيف القوات الإسرائيلية تنكل بمعتقلي أسطول الصمود

وطنا اليوم:وصفت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف النشطاء المشاركين في “أسطول الصمود” بـ “المخربين والفوضويين”، وذلك، خلال وجودها في ميناء أسدود حيث تحتجزهم القوات الإسرائيلية.
وأظهر المقطع المرفق وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف وهي تقف على رصيف ميناء أسدود، وخلفها تظهر بوضوح القطع البحرية وسفن الشحن الراسية في الميناء بالتزامن مع الإجراءات الأمنية المتخذة لاحتجاز وفحص قوارب “أسطول الصمود العالمي”.
كما أظهر الفيديو تنكيلا بالناشطين المحتجزين.
وأظهرت فيديوهات أخرى، التنكيل بنشطاء أسطول الصمود في أسدود من جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعدما هتفت مشاركة “فلسطين حرة”.
ونفذت قوات البحرية الإسرائيلية عملية اعتراض شاملة وعنيفة لـ “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، أسفرت عن السيطرة على سفن الأسطول واختطاف واعتقال 430 ناشطا متضامنا كانوا على متنها واقتيادهم قسرا إلى ميناء أسدود.
تمت مداهمة القوافل في المياه الدولية على بعد 250 ميلا بحريا (حوالي 463 كيلومترا) من شواطئ قطاع غزة قبالة السواحل القبرصية. وبخلاف العمليات السابقة، نفذت البحرية الإسرائيلية الاقتحام في وضح النهار.
وقد طوقت زوارق حربية وسريعة تابعة لـ “وحدة الكوماندوز 13” سفن الأسطول البالغ عددها 54 سفينة. واستخدم الجيش أشعة الليزر والأسلحة نصف الآلية لإجبار المشاركين على الاستسلام، بالتزامن مع تشويش إلكتروني كامل لقطع قنوات الاتصال والبث المباشر.
واتهمت الهيئات المنظمة لأسطول الصمود العالمي القوات الإسرائيلية بالتعطيل والتحطيم المتعمد لمحركات الأجهزة والملاحة، وترك مئات المدنيين عالقين في مسار عواصف بحرية قبل سحب السفن.
ويبلغ عدد المعتقلين 430 ناشطا ومتطوعا مدنيا من 39 دولة، من بينهم أطباء، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وبرلمانيون (مثل نواب من تركيا والدنمارك).
وجرى نقل المعتقلين تدريجيا عبر القطع الحربية إلى رصيف ميناء أسدود.
وأدانت وزارة الخارجية التركية العملية ووصفتها بـ “أعمال القرصنة والبلطجة البحرية”، وبدأت تحركات لتأمين الإفراج الفوري عن مواطنيها. وفي السياق نفسه، طالبت الأمم المتحدة بشكل رسمي بضرورة ضمان سلامة كافة الناشطين على متن الأسطول وعدم تعرضهم لأي أذى جسدي أو نفسي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:19

العيسوي يلتقي وفداً من أبناء عشائر الطراونة

16:54

وزارة الأوقاف تعلن موعد وأماكن مصليات عيد الأضحى

16:51

ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب عصام السميري هاتفيا

16:47

احياء الالفية الثانية لمعمودية السيد المسيح 2030 المغطس يعزز المملكة كوجهة عالمية للحج المسيحي

16:21

جامعة مؤتة تعتمد نظام التعليم عن بعد لطلبتها الأحد المقبل

16:18

ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى ألمانيا

16:15

جامعة البترا تحتفي بـ80 عاماً من الاستقلال بمهرجان وطني مهيب ومعرض للجاليات والجيش العربي

16:12

أمنية، إحدى شركات Beyon، تعلن عن الفائزين في المرحلة الأولى من حملة تشجيع النشامى في أكبر حدث كروي عالمي لعام 2026

15:58

إعلان خطة مائية صارمة لتأمين احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى

15:51

وزير العدل: خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان وفق أولويات واضحة

15:42

تمديد مزاد الأرقام المميزة حتى ثاني أيام عيد الأضحى

15:18

توزيع الكهرباء تطور نظاماً إلكترونياً متقدماً للرصد الفوري للأعطال

وفيات
وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة