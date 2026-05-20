تمديد مزاد الأرقام المميزة حتى ثاني أيام عيد الأضحى

وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه بناء على قرار لجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً عن تمديد فترة مزاد التكافل والتميز/2 على الرقمين (1-10) (44-111) ليصبح يوم الخميس الموافق 28/5/2026م (ثاني أيام عيد الأضحى المبارك) ويبدأ الساعة التاسعة مساء، كما قررت اللجنة إضافة الرقمين الأكثر تميزاً (40-4) (40-44) إلى المزاد.

وبإمكان الراغبين بالمشاركة بالمزاد العلني الالكتروني، إنشاء حساب على موقع إدارة ترخيص السواقين والمركبات والتقدم بطلب مزاودة اعتباراً من هذا اليوم ولحين انتهاء المزاد والاطلاع على الشروط والأحكام ودفع التأمينات المطلوبة والمحددة لكل رقم وهي مستردة.

كما يبدأ المزاد العلني الالكتروني على جميع الأرقام إعتباراً من يوم الخميس الموافق 28/5/2026م وينتهي المزاد في نفس اليوم وحسب الأوقات المبينة إزاء كل رقم.

كما يمكن للأشخاص الذين شاركوا بمزاد التكافل والتميز الثاني استخدام تأميناتهم السابقة للدخول والمزايدة على هذه الأرقام بعد إنشاء طلب المزايدة .

وبعد انتهاء المزاد على الرقم الأول سيتم ترصيد مبلغ التأمين المدفوع للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ ليتمكنوا من المزايدة على باقي الأرقام أما الشخص الفائز بالرقم الأول يتوجب عليه دفع تأمين جديد في حال رغبته المزايدة على باقي الأرقام وسيتم إعادة التأمينات لأصحابها عند إنتهاء المزاد.

وفي حال الترسية الاوليه على أعلى مزايد فذلك يعتبر تبليغ رسمي له بدفع مبلغ (10%) من قيمة أعلى مزايده خلال مدة (10) أيام من تاريخ إحالة الرقم محسوباً منها مبلغ التأمين أو دفع قيمة المزايده كاملة.

وبعد قيام المزاود بدفع مبلغ الـ (10%) من قيمة أعلى مزايده خلال مدة (10) أيام من تاريخ إحالة الرقم عليه ، يُمنح مهلة لمدة (30) يوماً من تاريخ الإحالة لدفع قيمة المزاودة كاملة أو مجزأه خلال الـ (30) يوم الممنوحه له، وخلاف ذلك يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في الرقم وبمبلغ الـ (10%)من قيمة المزاودة الذي دفعه محسوباً منه مبلغ التأمين لصالح الخزينة.

كما تعتبر المشاركة في المزاد إقراراً من المزاود بالإطلاع على الشروط والأحكام الخاصة والموافقة عليها، ويمكن الاشتراك بالمزاد من أي مكان لكل من يحمل رقم وطني أردني أو من يحمل رقم شخصي من الجنسيات الأخرى.

كما تم إتاحة خيار دفع التامين نقداً لمن يرغب بذلك من خلال مراجعة إدارة ترخيص السواقين والمركبات/ماركا وذلك خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساءاً من يومي الاربعاء الموافق 27/5/2026م ويوم الخميس الموافق 28/5/2026م شريطة إنشاء طلب مزايدة الكتروني قبل المراجعة.