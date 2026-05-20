بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

وجهاء خان يونس ورفح يزورون المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10

ساعة واحدة ago
وجهاء خان يونس ورفح يزورون المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10

وطنا اليوم:زار وفد يضم عددا من وجهاء وشيوخ وشخصيات مدينة خان يونس، ورفح في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10، وذلك للترحيب بمرتبات المستشفى وتقديم الشكر والتقدير لجهودهم المتواصلة في تقديم الرعاية الطبية والإنسانية للأشقاء في القطاع.
وكان في استقبال الوفد قائد قوة المستشفى، ومدير المستشفى، وعدد من المرتبات العاملة في المستشفى.
وأعرب الوفد خلال الزيارة عن بالغ تقديرهم واعتزازهم بالمواقف التاريخية والثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندته في كافة الظروف.
وأشاد الوجهاء بالجهود الأردنية الاستثنائية، مؤكدين أن الأردن كان سبّاقاً وأول من كسر الحصار الإنساني عبر إطلاق الجسور البرية والجوية الناقلة للمساعدات الإغاثية والطبية بتوجيهات ملكية سامية، وهو ما شكل شريان حياة حقيقي لأهالي القطاع، كما أثنى الوفد على تميز الطواقم الطبية والتمريضية والفنية للمستشفى الميداني، والتي تعمل بكل مهنية واحترافية لتخفيف آلام الجرحى والمرضى.
من جانبه، رحب قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10، بالوفد الضيف، مؤكدا أنهم متواجدون على أرض الواجب لتقديم أقصى درجات العون والمساعدة الطبية للأهل والأشقاء، انطلاقا من أواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:58

إعلان خطة مائية صارمة لتأمين احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى

15:51

وزير العدل: خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان وفق أولويات واضحة

15:42

تمديد مزاد الأرقام المميزة حتى ثاني أيام عيد الأضحى

15:18

توزيع الكهرباء تطور نظاماً إلكترونياً متقدماً للرصد الفوري للأعطال

15:07

التربية تدعو طلبة الصف الحادي عشر للاطلاع على أرقام جلوسهم

15:01

جامعة فيلادلفيا تنظم زيارة علمية إلى محكمة الشرطة لتعزيز الجانب التطبيقي لطلبة الحقوق

14:49

أورنج الأردن وبالشراكة مع GIZ تعقد جلسات حوارية مع القطاع الخاص ضمن برنامج PASS لدعم وتمكين الشركات الناشئة

14:30

الإعدام لطالب أدين بقتل أستاذه في جامعة مؤتة

14:27

دور الجيش العربي الأردني

14:06

المركزي يصدر مسكوكات تذكارية بمناسبة عيد الاستقلال

13:55

الأعيان يناقشون مع وزير الإدارة المحلية مضامين مشروع القانون الجديد

13:52

الجمارك تطلق منصة إلكترونية للفواتير الضريبية للبضائع المتجهة إلى العقبة

وفيات
وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة