المركزي يصدر مسكوكات تذكارية بمناسبة عيد الاستقلال

وطنا اليوم:أعلن البنك المركزي عن إصدار مجموعة من المسكوكات التذكارية التي توثق الذكرى الثمانين للاستقلال، وتشمل مسكوكات فضية مطلية بالذهب، ومسكوكات فضية، وأخرى برونزية، تعبيرًا عن الاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

ولمزيد من المعلومات حول تفاصيل الإصدار وآلية الاقتناء، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنــك المــركزي الاردنيwww.cbj.gov.jo أو التواصل مع دائرة الإصدار في البنك المركزي الأردنــي على هاتف (4630301) فرعي (2306 -2603) او عبر البريد الالكتروني issue@cbj.gov.jo)).