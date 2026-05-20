الكنيست يصوّت على مشروع لحل نفسه وتبكير موعد الانتخابات بالأغلبية

وطنا اليوم:صوّت كنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع لحله وتبكير موعد الانتخابات بأغلبية ودون أي معارضة.
وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا إنهم صدّقوا بأغلبية 110 نواب ودون معارضة بقراءة تمهيدية على حل البرلمان.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغيب عن جلسة التصويت لانشغاله بعقد اجتماع أمني.
والتصويت بالقراءة التمهيدية سيكون التصويت الأول، ويتبعه تصويت بثلاث قراءات على مشروع القانون دون جدول زمني محدد حتى الآن.
وتنتهي ولاية الكنيست في أكتوبر/كانون الأول المقبل، لتُجرى الانتخابات في 27 من ذات الشهر، وثمة تقارير عن 1 سبتمبر/أيلول تاريخا مقترحا أيضا.
وجاءت تطورات حل الكنيست على خلفية أزمة قانون التجنيد، بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الزعيم الديني للحريديم الليتوانيين الحاخام دوف لاندو أوعز لنواب حزب “ديغل هتوراه” بدعم حل الكنيست.
وقرر الحاخام لاندو الإقدام على هذه الخطوة عقب إبلاغ نتنياهو الأحزاب الحريدية بعدم توفر أغلبية برلمانية لتمرير مشروع قانون التجنيد لإعفاء الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية.


