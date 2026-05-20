فتح أبواب مركز الألعاب “The ARC” مجانا أمام الزوار بمناسبة الاستقلال

34 دقيقة ago
وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة فتح أبواب مركز الألعاب والرياضات الإلكترونية “The ARC” مجانا أمام الزوار، احتفالا بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة.
ووفق الإعلان فإن المركز سيستقبل الزوار ضمن أجواء تفاعلية تتضمن ألعابا وتحديات وتجارب متنوعة، في مساحة تجمع بين التكنولوجيا والترفيه والرياضات الإلكترونية، بما يعكس روح الابتكار والإبداع لدى الشباب.
ويقام الحدث في بوابة رقم 4 بمجمع الملك الحسين للأعمال، يوم الاثنين 25 أيار 2026، من الساعة 11 صباحا وحتى 11 مساء، والدخول مجاني للجميع.


