وفاة حاج أردني في مكة المكرمة

وطنا اليوم:أعلن الناطق الإعلامي لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الطوالبة عن وفاة الحاج الأردني زياد محمد حسن الكيلاني، من مواليد عام 1953، أثناء وجوده في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج ضمن بعثة حجاج المملكة الأردنية الهاشمية لموسم حج 1447هـ / 2026.

وأفاد الطوالبة بأن الحاج برفقة زوجته وتم التواصل مع ذويه في عمان، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالوفاة بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بمتابعة من بعثة الحج الأردنية.

وقال، إن الحاج الراحل راجع البعثة الطبية التي قامت بالتشخيص الأولي له وعملت على تحويله إلى مستشفى في مكة المكرمة لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث فارق الحياة هناك