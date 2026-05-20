جامعة فيلادلفيا تستضيف جلسة توعوية حول دور المجتمع المحلي في دعم القطاع السياحي

39 دقيقة ago
وطنا اليوم:استضافت جامعة فيلادلفيا، ممثلة بعمادة شؤون الطلبة، جلسة توعوية بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ومديرية سياحة محافظة جرش، بعنوان: «أهمية دور المجتمع المحلي في دعم وتطوير القطاع السياحي»، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز المسؤولية المجتمعية وتفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي.
وهدفت الجلسة، التي قدمها ممثل مديرية سياحة جرش السيد عزمي الزعبي، إلى ترسيخ مفهوم المواطنة السياحية، وتسليط الضوء على دور المجتمع المحلي كشريك أساسي في دعم القطاع السياحي وتعزيز استدامته، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وتناول الزعبي خلال الجلسة أهمية الحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية، وتعزيز ثقافة استقبال الزوار والتعامل الإيجابي معهم، بما يعكس الصورة الحضارية والتراثية للمجتمع الأردني، إلى جانب أهمية المبادرات المجتمعية في دعم الأنشطة التراثية والترويج للمواقع السياحية.
كما أكد أهمية توظيف منصات التواصل الاجتماعي في إبراز المقومات السياحية والثقافية للمناطق المختلفة، وتعزيز دور الشباب في الترويج السياحي بأساليب حديثة وفاعلة.
وشهدت الجلسة تفاعلًا لافتًا من طلبة الجامعة، حيث جرى التأكيد في ختامها على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي في دعم القطاع السياحي وتعزيز استدامته.


