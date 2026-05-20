الجمارك تطلق منصة إلكترونية للفواتير الضريبية للبضائع المتجهة إلى العقبة

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعلنت دائرة الجمارك وقف قبول الفواتير المختومة ورقيا للبضائع المرسلة إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، واعتماد استقبال الفواتير الضريبية إلكترونيا فقط عبر منصة مراقبة وإدارة الفواتير الضريبية، اعتبارا من 1 حزيران 2026.
وأكدت الدائرة أن تقديم الفواتير سيتم حصريا من خلال بوابة الخدمات الموحدة للجمارك الأردنية، بحيث يجري التصريح عن الفواتير بشكل استباقي قبل وصول البضائع إلى المركز الجمركي، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل عمليات التخليص.
وقالت إن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الجمارك الأردنية لتطوير منظومة العمل الجمركي والتحول الرقمي، بما يعزز كفاءة الرقابة الجمركية، وينظم مطابقة الفواتير الضريبية، ويرفع مستوى الدقة والشفافية في التعاملات التجارية.
وأضافت أن اعتماد المنصة الإلكترونية سيسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الوقت والجهد على التجار والمستوردين، ورفع مستوى الالتزام والامتثال، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تحديث الخدمات وتبسيط الإجراءات الجمركية، خاصة المتعلقة بحركة البضائع المتجهة إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.


